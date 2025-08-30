Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Excepcional avistamiento: un flamenco aparece en Castellón

El ejemplar ha aparecido en la desembocadura del Mijares

Flamenco avistado en Castellón.

Concha Marcos

El Paisaje Protegido de la desembocadura del río Mijares se ha convertido hoy en escenario de un hecho poco habitual: la guardería rural del Consorcio ha confirmado esta mañana un avistamiento de un flamenco (Phoenicopterus roseus) joven en el cauce, en una zona poco caudalosa de unos 30 centímetros de profundidad, próxima a la laguna de Almassora y a la depuradora.

No es la primera vez que ocurre este hecho, ya que en 2020 se detectó la presencia de otro ejemplar de la misma especie. Ambos hechos son un acontecimiento excepcional por la rareza de la especie en este enclave.

El Consorcio río Mijares subraya la gran relevancia de este hallazgo, ya que pone de relieve la calidad ambiental del humedal y su papel como punto estratégico de descanso y alimentación para aves acuáticas.

