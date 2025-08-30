Herido en los 'bous al carrer' de las fiestas de Burriana

Un vecino de Vila-real de 52 años ha resultado herido este sábado durante el segundo toro exhibido en las fiestas de la Misericordia de Burriana.

Tras el encierro de toros de la ganadería La Espuela y vacas de corro de esta mañana, impulsado por la peña Els Braus con la colaboración del Ayuntamiento, que abrió los actos taurinos de la Misericordia 2025, la expectación volvió al recinto de la Vila a partir de las 18.00 horas con la salida del astado ‘Trabajador’, de la ganadería Torrestrella y presentado por el consistorio.

‘Trabajador’ recorrió el recinto con bravura y permitió a los recortadores desplegar sus habilidades ante un público que llenó la plaza.

Sin embargo, el segundo toro, ‘Capricho’, de la ganadería Hermanos Tornay y brindado por la peña Dones del Bou, provocó el incidente. Al salir del cajón, el ejemplar embistió hacia los cadafals y alcanzó al vecino de Vila-real, golpeándolo a través de las barras.

Posteriormente, el toro impacto contra una pared y se rompió uno de sus cuernos, por lo que fue encerrado en menos de cinco minutos.

El herido se desplazó por su propio pie, acompañado por miembros de la Comissió del Bou, fuera del recinto taurino para ser asistido por el personal sanitario. Presentaba fractura luxación de la cabeza del hombro derecho y un varetazo corrido en el hemitórax derecho, por lo que fue trasladado al Hospital de la Plana de Vila-real para recibir atención médica.