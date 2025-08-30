Onda ofrece más de 400 plazas en cursos formativos hasta diciembre para mejorar la empleabilidad
El Ayuntamiento pretende mejorar las posibilidades de encontrar trabajo de los vecinos que lo necesiten
El Ayuntamiento de Onda, a través de la agencia de empleo municipal Onda Inserta, amplía su programación formativa y gratuita para los meses de septiembre a diciembre de 2025, con un completo catálogo de cursos gratuitos orientados a mejorar la empleabilidad de los vecinos del municipio.
De esta forma, el consistorio quiere reforzar su «apuesta por promover el empleo y dar respuesta a las demandas del mercado laboral, ofreciendo itinerarios de formación práctica y actualizada que contribuyen a aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas desempleadas o en búsqueda de mejora profesional», destacan.
El concejal de Empleo y Emprendimiento de Onda, Vicent Bou, precisa que «ponemos a disposición de los ondenses todas las herramientas necesarias para la búsqueda de empleo», con la aspiración de que «estén preparados para afrontar los retos del mercado laboral y que encuentren en su Ayuntamiento un aliado en ese camino».
La programación comenzará el 15 de septiembre con la propuesta Emprendimiento Inclusivo, en colaboración con la Fundación Acción contra el Hambre, que se desarrollará hasta el 21 de noviembre en el Monteblanco. Ese mismo mes, del 15 al 19 de septiembre, tendrá lugar el curso Tu día a día desde el móvil, impartido por Adecco, en la Casa de la Cultura.
El programa continuará con el curso de operador/a de carretillas elevadoras, organizado junto a la Diputación de Castellón, que se impartirá los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en el Monteblanco. Del 29 de septiembre al 3 de octubre, se impartirá el curso Encuentra empleo por Internet, en colaboración con Adecco, en el aula de informática de la Casa de la Cultura.
Dentro de la misma campaña, van a realizarse formaciones en competencias digitales y nuevas tecnologías como community manager, inteligencia artificial y herramientas digitales para la vida diaria, además de cursos prácticos para la búsqueda de empleo en Internet.
Junto a estos itinerarios, Onda Inserta ofertará la Escuela de Logística y Limpieza Industrial y los cursos de Electromecánica y Mantenimiento Industrial en el Monteblanco, así como la formación en manipulación de alimentos, organizada por el CdT Castellón, con ediciones previstas para el 29 de septiembre y el 28 de noviembre en la Casa de la Cultura.
Inscripción
Las personas interesadas pueden consultar toda la información y formalizar su inscripción a través de la web municipal de empleo: https://onda.portalemp.com/?lng=es.
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- De Las Ventas a Segorbe: el espectacular toro de Ripollés que todos quieren fotografiar
- El Ayuntamiento de Vinaròs se queda sin secretario, interventor y tesorero en tan solo un año
- Susto en los 'bous al carrer': Un hombre embriagado resulta volteado por el toro embolado en Forcall
- Los arquitectos premian la antigua estació de Moncofa, pese a su abandono por Adif
- Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores
- Vall d’Alba disfruta de un multitudinario encierro de seis toros cerriles de Partido de Resina
- Un accidente múltiple en Valencia, con más de 20 km de atasco, afecta a las fiestas de un pueblo de Castellón