Onda ofrece más de 400 plazas en cursos formativos hasta diciembre para mejorar la empleabilidad

El Ayuntamiento de Onda, a través de la agencia de empleo municipal Onda Inserta, amplía su programación formativa y gratuita para los meses de septiembre a diciembre de 2025, con un completo catálogo de cursos gratuitos orientados a mejorar la empleabilidad de los vecinos del municipio.

De esta forma, el consistorio quiere reforzar su «apuesta por promover el empleo y dar respuesta a las demandas del mercado laboral, ofreciendo itinerarios de formación práctica y actualizada que contribuyen a aumentar las oportunidades de inserción laboral de las personas desempleadas o en búsqueda de mejora profesional», destacan.

El concejal de Empleo y Emprendimiento de Onda, Vicent Bou, precisa que «ponemos a disposición de los ondenses todas las herramientas necesarias para la búsqueda de empleo», con la aspiración de que «estén preparados para afrontar los retos del mercado laboral y que encuentren en su Ayuntamiento un aliado en ese camino».

La programación comenzará el 15 de septiembre con la propuesta Emprendimiento Inclusivo, en colaboración con la Fundación Acción contra el Hambre, que se desarrollará hasta el 21 de noviembre en el Monteblanco. Ese mismo mes, del 15 al 19 de septiembre, tendrá lugar el curso Tu día a día desde el móvil, impartido por Adecco, en la Casa de la Cultura.

El programa continuará con el curso de operador/a de carretillas elevadoras, organizado junto a la Diputación de Castellón, que se impartirá los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en el Monteblanco. Del 29 de septiembre al 3 de octubre, se impartirá el curso Encuentra empleo por Internet, en colaboración con Adecco, en el aula de informática de la Casa de la Cultura.

Dentro de la misma campaña, van a realizarse formaciones en competencias digitales y nuevas tecnologías como community manager, inteligencia artificial y herramientas digitales para la vida diaria, además de cursos prácticos para la búsqueda de empleo en Internet.

Junto a estos itinerarios, Onda Inserta ofertará la Escuela de Logística y Limpieza Industrial y los cursos de Electromecánica y Mantenimiento Industrial en el Monteblanco, así como la formación en manipulación de alimentos, organizada por el CdT Castellón, con ediciones previstas para el 29 de septiembre y el 28 de noviembre en la Casa de la Cultura.

Inscripción

Las personas interesadas pueden consultar toda la información y formalizar su inscripción a través de la web municipal de empleo: https://onda.portalemp.com/?lng=es.