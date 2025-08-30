Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports

El patrimonio histórico y las propiedades públicas y privadas que forman parte de los recintos taurinos están inevitablemente expuestas a las vicisitudes de los festejos, y no es una excepción que en algún lance de la exhibición, se registren pérdidas materiales.

El último ejemplo de los riesgos a los que se exponen los elementos patrimoniales de calles y plazas con tradición taurina es el que ha sucedido este sábado durante las fiestas de Cinctorres.

Según han relatado testigos, en la localidad es tradición que los aficionados traten de acercarse lo máximo posible al toro aprovechando la protección que les brinda la fuente que corona la plaza, rodeándola para sortear el peligro. Este sábado no ha sido una excepción para esa costumbre, pero con lo que nadie contaba era con que el ejemplar de Osborne descargara toda su fuerza defensiva contra el monumento.

La fuente forma parte de un conjunto arquitectónico que incluye un arco y dos muretes rematadas con sendos pilares. Uno de ellos ha sucumbido a la embestida y ha quedado seccionado en varios trozos. La exhibición ha continuado celebrándose con normalidad, aunque con las pruebas del incidente en el suelo.

Bastante polémico fue un hecho similar que tuvo lugar en la Vall d'Uixó en abril del 2024. Comenzaban las fiestas patronales de Sant Vicent con las tradicionales vacas en la plaça dels Xorros, que como en el caso de Cinctorres, está coronada por una fuente, aunque en la Vall, de mayores dimensiones, dado que incluye una plataforma sobre una base octogonal a la que se accede por varias escaleras.

Un aficionado tentaba a una de las vacas cuando un lateral de la fuente se vino abajo. La gravedad de los hechos estribaba en que el Ayuntamiento había invertido en la restauración de todas las fuentes históricas de la ciudad, incluido la de la plaça dels Xorros, lo que generó un intenso debate sobre cómo deben protegerse estos elementos patrimoniales incluidos en los recintos taurinos.