Vilafamés anuncia la celebració de la I Trobada Internacional d'Ordes Militars Medievals

L'esdeveniment, «inèdit al món», serà els dies 12 i 13 de setembre

Imatge d'arxiu d'una recreació històrica d'època medieval a la província de Castelló

Imatge d'arxiu d'una recreació històrica d'època medieval a la província de Castelló / Mediterráneo

Concha Marcos

Vilafamés

Els dies 12 i 13 de setembre, el castell de Vilafamés «es convertirà en l’escenari d’un esdeveniment històric i inèdit», com destaquen des de l'Ajuntament, la celebració de la I Trobada Internacional d’Ordes Militars Medievals.

Des del consistori remarquen el fet que «per primera vegada, recreadors i recreadores d’arreu del món donaran vida a les principals ordes que van marcar la història medieval d’Europa i la Mediterrània», entre ells Templers, Hospitalers, Orde de Montesa, Orde de Calatrava i, previsiblement, també els Cavallers Teutònics, «encara pendents de confirmació». 

Durant tot el cap de setmana, més de 30 participants faran reviure l’ambient d’un castell en plena Edat Mitjana, amb una programació que inclourà exhibicions, mostres d’armament i armadures, escenes de campament, demostracions de combat cos a cos, rituals i cerimònies que transportaran el públic a fa més de set segles.

Des de l'organització expliquen que el castell de Vilafamés, «fortalesa d’origen àrab i posteriorment cristianitzada, serà el marc incomparable d’una cita que no té precedents al món, en reunir diferents ordes militars medievals en un mateix esdeveniment de recreació històrica». 

La trobada suposarà una oportunitat per a posar en valor el patrimoni històric i cultural de Vilafamés, municipi reconegut com un dels Pobles Més Bonics d’Espanya. Segons destaca el regidor de Cultura, Patrimoni i Turisme, Raül Forcadell, «amb aquesta trobada volem oferir una experiència única que uneix rigor històric, divulgació i espectacle en un escenari privilegiat com és el castell. Es tracta d’un esdeveniment pioner, capaç de projectar el nostre patrimoni a nivell internacional i consolidar Vilafamés com un referent cultural i turístic».

