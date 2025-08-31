Burriana vive una multitudinaria mañana con el encierro campero de la Misericòrdia

Burriana ha celebrado esta mañana el encierro campero de las Fiestas de la Misericòrdia 2025, un acto que ha reunido a un centenar de caballistas y a numerosos vecinos, especialmente familias, que acudieron a presenciar la espectacular llegada desde el lecho del río Anna.

El grupo ascendió por la rampa del puente de la avenida Corts Valencianes y recorrió la calle Misericòrdia, el Barranquet y el Pla hasta alcanzar la calle Mayor, donde los caballos apretaron el paso al trote para entrar todos juntos en la Plaza Mayor en medio de los aplausos del público. Tras la exhibición, se procedió a recoger los toros y se soltaron vaquillas en el recinto.

El ambiente festivo ha marcado esta primera parte de la jornada, que tendrá continuidad por la tarde con la programación taurina. A las 18.00 horas se soltará el toro Saltarín, de la ganadería Peñajara, patrocinado por las peñas El Bou y El Bou de France, con salida desde la plaza Mayor.

A continuación será el turno de Sabroso, de la ganadería Montalvo, también patrocinado por ambas peñas y con salida desde la plaza Mayor. La tarde se completará con una exhibición de vaquillas de Hermanos Infantes, cuyo recinto se limitará a las dos plazas de cadafales.

Además, a las 18.30 se celebrará un bingo musical infantil y la jornada concluirá con un toro embolado a las 23.30 horas, completando una programación que combina la tradición taurina con propuestas familiares.