Burriana vive un multitudinario inicio de la actividad taurina de Misericòrdia

Burriana vibró ayer con el primer gran día de la Misericòrdia, en el que la tradición taurina tomó el relevo del arranque festivo de la entrada de peñas y el simbólico Esclafit y llenó de emoción y buen ambiente las calles y cadafals. La mañana se abrió con el encierro de toros de la ganadería La Espuela y vacas de corro, impulsado por la peña Els Braus con la colaboración del Ayuntamiento. El recorrido, que transcurrió desde la calle la Misericòrdia por Sant Blai y el Barranquet, volvió a reunir a corredores y público. La carrera se desarrolló de forma limpia, con los astados agrupados en todo momento, aunque dejó una curiosa anécdota: el grupo de toros dio la vuelta cuando iba a entrar al corro, prolongando unos minutos más la expectación de los asistentes.

Tras el encierro, la actividad se trasladó al recinto taurino, donde se celebró la exhibición de los animales para deleite de los rodaors.

Así, los casals fueron un hervidero de buen ambiente, donde las peñas disfrutaron de la hermandad en torno a la mesa.

Gastronomía local y tardeos

El ritmo no decayó y la actividad continuó en la plaza de la Mercè, donde la Fira del Coent volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a uno de los productos gastronómicos más característicos de la ciudad. Los juegos de madera instalados en el entorno ofrecieron a los niños una alternativa lúdica que atrajo a numerosas familias.

Muy cerca, en la plaza José Iturbi, el ritmo irrumpió con un tardeo de rumba que atrajo a numerosos jóvenes y peñistas. El primer turno correspondió a la formación El Colmao. A continuación, el grupo Una y nos vamos, liderado por el exmatador de toros Fran Rivera, ofreció un espectáculo de rumbas y flamenco que mantuvo a los asistentes bailando y creando un ambiente festivo y de energía.

La tarde estuvo marcada por la expectación en el recinto de la vila. El astado Trabajador, de Torrestrella y presentado por el consistorio, fue el primero en salir. La bravura del ejemplar levantó el interés de los aficionados, que abarrotaron los cadafals. Después llegó el turno de Capricho, de Hermanos Tornay, aportado por Dones del Bou. Al salir del cajón, el ejemplar embistió hacia los cadafals y alcanzó a un vecino de Vila-real de 52 años, golpeándolo a través de las barras.

Posteriormente, el toro impacto contra una pared y se rompió uno de sus cuernos, por lo que fue encerrado en menos de 5 minutos.

El herido se desplazó por su propio pie, acompañado por miembros de la Comissió del Bou, fuera del recinto taurino para ser asistido por el personal sanitario. Presentaba fractura luxación de la cabeza del hombro derecho y un varetazo corrido en el hemitórax derecho, por lo que fue trasladado al Hospital de la Plana.