Encierros de cerriles y corro marcan un vibrante primer sábado festivo en l’Alcora

El primer día taurino de las Fiestas del Cristo de l’Alcora congregó ayer a numeroso público en las calles del municipio para presenciar el encierro de la histórica ganadería gaditana Carlos Núñez, fundada en 1941 y reconocida por su pertenencia a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Los toros, procedentes de la finca La Tapatana en Cádiz, fueron sufragados en conjunto por el Ayuntamiento de l’Alcora, que aportó cinco ejemplares, y la A.C. Peña Platanera, que sumó uno más al encierro.

El recorrido comenzó en la calle Molí Nou y continuó por País Valencià, Plaza La Salle, Ferrerets, Loreto, finalizando en la Plaza España. Las calles y plazas estuvieron llenas de público, incluyendo a numerosos aficionados visitantes que llegaron horas antes para disfrutar del ambiente festivo y del tradicional almuerzo previo al espectáculo taurino.

El encierro transcurrió sin incidentes, aunque en los primeros tramos tres toros se resbalaron al llegar a la Plaza La Salle, provocando que el grupo se dispersara y que durante buena parte del recorrido los seis astados no pudieran verse juntos. La comisión taurina y el Ayuntamiento destacaron la importancia de extremar precauciones, anunciando que al finalizar se lanzaría un cohete para marcar el final del encierro, seguido de tres de aviso para la suelta de los toros del corro de Hermanos Bellés.

Por la tarde, el recorrido cambió respecto al habitual durante la semana taurina (del martes 2 al viernes 6 de septiembre), concentrándose en el casco antiguo, con los cadafales ubicados en la Plaza La Sangre, calle Mayor, calle El Vall y Plaza España. Tres toros fueron probados: dos del Ayuntamiento y uno de la A.C. Peña Platanera. Entre los toros probados, el que más destacó por su presencia fue el segundo en la calle Mayor, denominado Bou de Vila, mientras que el primero se mostró más reservado y el tercero, de la Peña Platanera, resultó el más activo.