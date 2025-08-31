Encierros de cerriles y corro marcan un vibrante primer sábado festivo en l’Alcora
Por la tarde se probaron tres toros: el ‘Bou de Vila’ destacó en calle Mayor, mientras que el de la Peña Platanera resultó el más activo
El primer día taurino de las Fiestas del Cristo de l’Alcora congregó ayer a numeroso público en las calles del municipio para presenciar el encierro de la histórica ganadería gaditana Carlos Núñez, fundada en 1941 y reconocida por su pertenencia a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Los toros, procedentes de la finca La Tapatana en Cádiz, fueron sufragados en conjunto por el Ayuntamiento de l’Alcora, que aportó cinco ejemplares, y la A.C. Peña Platanera, que sumó uno más al encierro.
El recorrido comenzó en la calle Molí Nou y continuó por País Valencià, Plaza La Salle, Ferrerets, Loreto, finalizando en la Plaza España. Las calles y plazas estuvieron llenas de público, incluyendo a numerosos aficionados visitantes que llegaron horas antes para disfrutar del ambiente festivo y del tradicional almuerzo previo al espectáculo taurino.
El encierro transcurrió sin incidentes, aunque en los primeros tramos tres toros se resbalaron al llegar a la Plaza La Salle, provocando que el grupo se dispersara y que durante buena parte del recorrido los seis astados no pudieran verse juntos. La comisión taurina y el Ayuntamiento destacaron la importancia de extremar precauciones, anunciando que al finalizar se lanzaría un cohete para marcar el final del encierro, seguido de tres de aviso para la suelta de los toros del corro de Hermanos Bellés.
Por la tarde, tres toros
Por la tarde, el recorrido cambió respecto al habitual durante la semana taurina (del martes 2 al viernes 6 de septiembre), concentrándose en el casco antiguo, con los cadafales ubicados en la Plaza La Sangre, calle Mayor, calle El Vall y Plaza España. Tres toros fueron probados: dos del Ayuntamiento y uno de la A.C. Peña Platanera. Entre los toros probados, el que más destacó por su presencia fue el segundo en la calle Mayor, denominado Bou de Vila, mientras que el primero se mostró más reservado y el tercero, de la Peña Platanera, resultó el más activo.
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- De Las Ventas a Segorbe: el espectacular toro de Ripollés que todos quieren fotografiar
- El Ayuntamiento de Vinaròs se queda sin secretario, interventor y tesorero en tan solo un año
- Susto en los 'bous al carrer': Un hombre embriagado resulta volteado por el toro embolado en Forcall
- Los arquitectos premian la antigua estació de Moncofa, pese a su abandono por Adif
- Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores
- Vall d’Alba disfruta de un multitudinario encierro de seis toros cerriles de Partido de Resina
- Un accidente múltiple en Valencia, con más de 20 km de atasco, afecta a las fiestas de un pueblo de Castellón