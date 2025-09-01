Motos del Seprona se unen a la búsqueda de las vacas escapadas en Alcalà
Policía Local, Guardia Civil dos drones rastrean el monte en busca de las reses
Dos de las ocho se han recuperado y hay localizadas tres en una zona de difícil acceso
Los astados se escaparon del camión mientras se embolaba un toro
Juanfran Roca
La última hora de las vacas escapadas anoche del camión en el que se encontraban en Alcalà de Xivert es que dos de los diez astados de la ganadería de Alberto Garrido, de Torre d’En Doménec, ya han sido recuperadas, y tres más han sido localizadas, aunque como reconoce el alcalde de esta localidad, Francisco Juan Mars -quien está desde la noche de ayer al frente del operativo-, “se encuentran en una zona de difícil acceso”. Las otras cinco, de momento, están siendo buscadas por tierra y por aire, al unirse dos drones aéreos. También se acaban de unir al trabajo de localización de las reses motos del Seprona.
Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local y dos drones aéreos están trabajando desde anoche en busca de los animales extraviados. El alcalde del municipio acaba de anunciar que también se han unido varias motos del Seprona para localizar a dichas vacas. Hay que recordar que Alcalà de Xivert cuenta con el segundo término municipal más grande de la provincia de Castellón.
A primera hora de la mañana desde el Ayuntamiento de este municipio se informaba que quedaba prohibido desplazarse al campo, ahora que está en marcha la campaña de recogida de la almendra, por precaución. El aviso entró en marcha a partir de las 6.30 horas y quedaba debidamente señalizado en todas las salidas y entradas al municipio.
Fiestas de Alcalà
Hay que recordar que este domingo finalizaban las fiestas patronales en Alcalà de Xivert en honor a San Juan Bautista y Sagrado Corazón de Jesús. Sobre las 22.30 horas, y cuando se estaba embolando un toro de la ganadería de Alberto Garrido de Torre d’En Doménec, diez vacas que poco antes se habían exhibido por las calles del pueblo, se escaparon del camión que estaba junto al recinto taurino.
Ante el asombro de vecinos que estaban en sus cadafals, los astados pasaron por detrás del coso taurino, cruzaron el pueblo por sus calles y acabaron en los campos, siendo localizados poco después la mayoría de los astados, pero aún no han sido recuperados y por tal motivo se pide mucha precaución y se ha prohibido que la gente vaya al campo, precisamente ahora que está en marcha la campaña de recogida de la almendra.
