Multitudinaria procesión en honor al Cristo en l’Alcora

La procesión en honor del Santísimo Cristo del Calvario, celebrada en la jornada de ayer, está considerada como el acto más emotivo de la programación festiva de l’Alcora. Al menos así lo consideran la reina, Esther Catalán Martínez, y una mayoría de los vecinos.

La localidad vivió el que se considera el acto central de su programación, sin duda el que más fervor y sentimiento conlleva, fieles a una tradición que se remonta en el tiempo 324 años, en los que siempre se ha celebrado el último domingo de agosto.

Es cierto que en las fiestas del Cristo destacan actos importantes por su participación, con una significativa carga simbólica para los alcorinos, pero la procesión es el más concurrido y entrañable, no solo para quienes participan activamente, sino también para quienes acompañan como público el desfile devocional a lo largo de las calles que trazan su recorrido.

El relato del día central

Por la mañana, el anuncio de la jornada se realizó con disparo de carcasas, volteo general de campanas y la típica diana y pasacalle a cargo de la Colla de Dolçainers i Tabalaters de l’Alcalatén.

Por la tarde, tras la misa solemne en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, este año cantada por el Grupo Vocal de la Asociación Concuerda, tuvo lugar la ofrenda floral a la imagen del Santísimo Cristo, como paso previo a la multitudinaria procesión que recorre la distancia que separa el templo parroquial del ermitorio.

Abrieron la comitiva los músicos, de nuevo con dolçaina y tabal, a los que siguieron los cientos de fieles que, año tras año, engrandecen la cita, cerrando el séquito el clero, la corporación municipal, autoridades provinciales, la mantenedora, la reina y las damas actuales, las de hace 50 y 25 años, representantes de la Guardia Civil y la Policía Local, el juez de paz, y el pregonero, todos ellos escoltados por la banda de l’Agrupació Musical l’Alcalatén, conformando en su conjunto un retrato costumbrista que se repite, año tras año.

El alcalde de l'Alcora, portando al Cristo. / Javier Nomdedeu

Cada vez más mujeres

Entre los aspectos más destacados del acto, cabría destacar que cada vez es mayor la presencia de mujeres, que van en las filas centrales, muchas de ellas descalzas y con sus hijos de la mano o incluso en brazos, en el caso de los bebés, como la mejor manera de transmitirles desde bien pequeños la devoción y la tradición local.

Cada vez es mayor la presencia de mujeres en este acto. / Javier Nomdedeu

Tras la procesión, multitud de gente cumplió con otra costumbre, la de besar los pies de la imagen del Cristo, entre ellas, las autoridades, reina y damas y acompañantes, que realizaron una respetuosa reverencia, como manda el rito, al mirar al patrón.

A partir de la medianoche, la Rondalla l’Alcalatén organizó, como es habitual, la Serenata al Cristo del Calvario, con una velada poético-musical que ha celebrado una trigésimo séptima edición.

El alcalde de la capital de l’Alcalatén, Samuel Falomir, con motivo del día central de las fiestas, destacó que «el de la procesión es un día grande para nuestro pueblo, en el que, un año más, los cirios nos han guiado hasta el Calvario, trazando con su luz un recorrido conocido, lleno de momentos compartidos, reflexiones y emociones, que nos conectan con nuestras raíces. Es la llama de una tradición que, con mucho orgullo, mantenemos viva, transmitiéndola de generación en generación, como un legado que nos une y nos define como pueblo».