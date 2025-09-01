Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betxí inicia l’ampliació de l’IES amb una inversió de 4,4 milions d'euros

La intervenció contempla la creació de tallers i aules per a la docència vinculada a les arts gràfiques

L’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, ha visitat les obres que ja s'estan executant a l’IES.

Concha Marcos

Betxí

Les obres d’ampliació de l’institut d’Educació Secundària de Betxí ja han començat i avancen segons els terminis previstos. El projecte, emmarcat dins el pla Edificant de la Generalitat, compta amb una inversió de 4,4 milions d’euros i té un termini d’execució de 15 mesos. Els treballs es desenvolupen en paral·lel a l’activitat acadèmica habitual, sense interferir en el curs escolar.

La intervenció contempla la creació de tallers i aules per a la docència vinculada a les arts gràfiques, un sector amb creixent demanda i projecció de futur. «És una actuació clau per al nostre municipi, perquè suposa diversificar i ampliar l’oferta educativa i donar noves oportunitats als joves», assenyala l’alcaldessa Carla Nebot, qui avança que de cara a Nadal «s’espera un avanç significatiu de les obres».

Centre estratègic

Amb aquesta ampliació, l’IES de Betxí reforçarà el seu paper com a centre estratègic a la Plana Baixa. L’oferta de nous cicles formatius situarà el municipi com a punt de referència en la formació professional especialitzada, consolidant una aposta estratègica per l’educació dels joves.

