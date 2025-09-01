El encierro de 'bous embolats' llena de emoción las fiestas de Burriana

Las fiestas de la Misericòrdia vivieron este lunes por la noche en Burriana una de las citas taurinas más esperadas con el encierro de bous embolats de La Espuela. El festejo, que partió desde la calle de la Misericòrdia y atravesó el Barranquet hasta el Pla y la plaza Mayor, reunió a numeroso público, tanto en el itinerario como tras las barreras, creando un ambiente de expectación, pero también de mucha emoción.

La carrera se desarrolló sin incidentes y registró una alta participación. Horas antes, los niños ya habían tenido su propia versión del festejo con un encierro infantil de carretones organizado por la compañía Bou per la Vila, que atrajo a decenas de familias y convirtió las calles en un espacio compartido de diversión y de tradición.

Tarde taurina

La programación de este lunes también incluyó toros en el recinto taurino, donde se soltaron dos ejemplares que despertaron gran interés. El primero, de nombre Colombiano y procedente de la ganadería Arcadio Albarrán, fue patrocinado por la penya L’Alternativa. El segundo, Mantecoso, perteneciente al hierro de José Manuel Sánchez, salió de la mano de la peña La Finquita.

Ambos hicieron su salida desde la plaza Mayor y mantuvieron la atención del público durante la tarde. Al cierre de esta edición, estaba prevista la suelta de un bou embolat para cerrar un día más de los festejos patronales que han vivido un completo primer fin de semana con una intensa agenda taurina, gastronómica y musical.

Hoy, el calendario festivo se retomará en el recinto de la vila a partir de las 18.00 horas con la exhibición de dos astados y luego, el grupo Los Intensos animará a las familias en la plaza José Iturbi con su concierto de rock infantil.