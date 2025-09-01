El gobierno provincial potencia Traiguera y Sant Rafael con obras valoradas en 360.000 euros

La Diputación potencia nuevas infraestructuras en Traiguera y Sant Rafael a través del plan Impulsa, con obras que suman un presupuesto conjunto de 360.000 euros.

El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha visitado ambas poblaciones para supervisar las intervenciones que ejecutan: «Desde la Diputación trabajamos cada día para dotar a nuestros 135 municipios de recursos y espacios que les permitan ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos y con el plan Impulsa estamos avanzando hacia una provincia más moderna, con pueblos más eficientes y sostenibles», asegura.

Provincia más competitiva

Folgado recalca que este proyecto estratégico pretende que «el conjunto de la provincia sea competitivo y cuente con las mismas oportunidades y servicios».

Imagen de la visita realizada por el diputado Folgado a Sant Rafael / Mediterráneo

El diputado provincial de Infraestructuras ha girado visita a Traiguera, donde, por un lado, están adecuando la plaza Arrabal y, por otro, acometen la mejora de la envolvente térmica del ayuntamiento. Se trata de dos obras «muy importantes» que cuentan con una inversión de 238.779 euros y que vienen a solucionar problemas en la pavimentación de la plaza y en la ventilación del consistorio.

La intervención en la plaza Arrabal la ejecutan con el objetivo de subsanar la deficiente situación del firme y dotar a los vecinos de un servicio de calidad. «Esta intervención es un ejemplo más de la inversión en modernizar los espacios públicos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Castellón, contribuyendo a una provincia más habitable», explica Folgado.

Eficiencia y mejora

Mientras, en Sant Rafael, el proyecto que llevan a cabo consiste en la ampliación de la nave industrial destinada a almacén municipal. Así, amplían el almacén en tres vanos de longitud de nave y el espacio contará con una planta baja y dos altillos, que serán unidos a través de una pasarela.

«Una obra clave para la eficiencia y la mejora del mantenimiento de la maquinaria y el material con el que trabaja el Ayuntamiento», argumenta el vicepresidente provincial. Concretamente, Sant Rafael va a recibir 120.500 euros del plan Impulsa para realizar esta obra, que avanza a buen ritmo.