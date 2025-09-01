Recta final para un temporada de ‘bous’ en la Vall d'Uixó con 90 cerriles y más de 70 festejos

Tras una breve pausa en el mes de agosto, después de la celebración de les Penyes en Festes, la Vall d’Uixó retoma en septiembre una temporada taurina, que cuando finalice en noviembre, habrá exhibido 90 cerriles y organizado más de 70 días de festejos (que incluyen el ganado de corro), desde abril.

Por delante quedan dos meses en los que se concentran casi la mitad de las programaciones, con nueve fiestas de barrio y las patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo, que este año organizarán por primera vez un encierro de cerriles, con seis animales de Victoriano del Río.

Queda por delante una intensa recta final de temporada, con seis fiestas en septiembre y cuatro en octubre, que ha sido la primera de la nueva directiva de la Federació de Festes de Bous al Carrer, presidida por Jonás Pitarch Martín, un aficionado que lleva vinculado de forma activa con el mundo del bou al carrer desde hace 25 años, en la comisión de San Antonio Abad.

Sobre su estreno al frente de la organización, que aglutina a todas las comisiones y se encarga de la tramitación de autorizaciones y la contratación de los servicios esenciales como el seguro y la atención sanitaria, explica que «uno no se encuentra con lo que quiere», en referencia a lo «difícil que es hacer las cosas a gusto de todos».

Aunque la mayoría de las comisiones son conscientes de la relevancia de su función, lamenta que todavía hay quien «parece que no entienden que la normativa hay que cumplirla, no es algo negociable y cada vez es más complicado».

Relata, como ejemplo, el caso de la suspensión de un toro por la lluvia en julio. «Les ayudamos para que no tuvieran que enviarlo a matadero directamente, sin sacarlo a la calle, nos pasamos un día haciendo el papeleo para que pudieran exhibirlo el domingo siguiente, y no entendieron que la burocracia es inevitable, por mucho que uno se empeñe en querer hacer lo que quiere».

Pitarch defiende que «no paramos para que las fiestas salgan adelante», pese a que no siempre cuentan con la comprensión de la misma gente del bou y reivindica que lo caracteriza a la Vall «no pasa en ningún otro sitio». La ciudad este año celebrará 23 fiestas taurinas, «y el año que viene, habrá casi seguro tres más», entre ellas las de El Campanar y las de San Juan Bautista «que quieren volver».

En este tiempo, la federación también se ha implicado en defender los intereses de la fiesta en general y de las comisiones de la Vall en particular, al presentar alegaciones al nuevo reglamento, ahora en tramitación, para lo que se han coordinado con otras federaciones y asociaciones de la Comunitat.

Falta de reconocimiento

La federación recibe una aportación económica municipal, además de las cuotas anuales de cada comisión, pero este mes de agosto, según su presidente, han echado en falta otro gesto por parte del Ayuntamiento. «Durante les Penyes, han reconocido el trabajo de todos, policías, sanitarios, protección civil..., menos el nuestro, pese a que somos los que damos las garantías para que todas las fiestas de la Vall puedan celebrarse».