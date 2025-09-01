El torero Juan Ortega, seducido por el ‘bou al carrer’ en su visita a Satine en Burriana

El torero Juan Ortega ha hecho un alto en su intensa temporada taurina para estar en el Museu del Bou de Burriana y ver por primera vez un festejo de bous al carrer desde allí. Lo hizo este domingo tras haber toreado en la plaza de Bayona, con la intención de conocer de primera mano una jornada taurina de las fiestas de la Misericòrdia y hacerlo desde este museo único que tanto le cautivó al conocerlo este pasado invierno. En aquella visita, el diestro sevillano prometió a Satine que la primera vez que presenciara un festejo de bous al carrer sería desde el propio Museu, que cuenta con unas vistas privilegiadas en la misma Plaza Mayor y se respira un gran ambiente taurino y festivo. Dicho y hecho.

La jornada resultó completa, pues ya por la mañana Juan Ortega recogió el premio a la mejor faena de la Feria de la Magdalena de este año. Se trata del trofeo Joselito El Gallo creado por Satine y que consiste en una escultura acabada en óxido que reproduce una chaquetilla del torero de Gelves y que está expuesta en el propio museo. Toda una obra de arte. «Es un honor recoger este premio, tenía muchas ganas de venir a recogerlo porque me quedé enamorado de esta escultura cuando la vi por primera vez y que además esté inspirada en un torero al que admiro tanto como es Joselito El Gallo, le añade mucho valor», afirmó el torero tras recoger el galardón con una cara de felicidad que evidenciaba su satisfacción. «Cuando vi la chaquetilla, le dije a Satine que haría todo lo posible por conseguirla, por eso, no cabe duda de que premios como éste te inspiran para que des todo lo mejor en la plaza, y eso me ocurrió en Castellón».

El diestro sevillano volvió a recorrer con especial interés las instancias de este museo, que le tiene completamente cautivado. Después disfrutó de la tarde taurina, mostrando su curiosidad por todos los detalles del festejo e incluso llegó a participar en las labores previas al toro embolado, que salió desde los toriles del Museu. Una jornada inolvidable para Juan Ortega, antes de reanudar su temporada con un mes de septiembre cargado de tardes importantes en las principales ferias.