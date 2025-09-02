Una avería en la desaladora deja sin agua a las urbanizaciones de la zona sur de Orpesa

Orpesa sufre desde la madrugada del domingo una grave avería en la red de abastecimiento de agua potable que afecta a las urbanizaciones de la zona sur del municipio. Según informó el Ayuntamiento a través de sus canales oficiales, la incidencia se originó en una tubería general de la desaladora a su paso por la Vía Verde, lo que obligó a interrumpir el suministro a cientos de viviendas.

Desde las 4.00 horas del domingo se ha estado trabajando en una solución con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible. Este lunes por la mañana ha tenido lugar una larga reunión en el ayuntamiento en la que participaron representantes municipales, técnicos de la desaladora y responsables de la empresa concesionaria, para abordar un problema que consideran urgente y prioritario.

Opinión de los vecinos

Según manifiestan algunos vecinos, al parecer, la desaladora no logra alcanzar la presión necesaria para garantizar el suministro en urbanizaciones como Playetas, Torre Bellver y Portocala, y han expresado su malestar por la "falta de información" y por la "complejidad administrativa" que rodea a este servicio, en el que intervienen diferentes compañías y organismos.

Otros usuarios consultados aseguran haber contactado tanto con las empresas concesionarias "sin obtener una respuesta clara sobre la hora de restablecimiento del agua".

El Ayuntamiento todavía no ha ofrecido una previsión oficial de recuperación del suministro, si bien fuentes municipales insisten en que los trabajos se mantienen activos con el objetivo de resolver la avería lo antes posible.