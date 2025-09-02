Benicàssim impulsa una nueva red de pluviales con más de 200.000 €

El Ayuntamiento de Benicàssim ya cuenta con el proyecto redactado y todos los informes favorables para construir una nueva red de pluviales en la calle Vicente Fuentes Ramón, en el tramo entre Quevedo y Sigalero, y que ya se encuentra en proceso de contratación.

El vial, actualmente sin red de pluviales independiente, sufre en ocasiones problemas de sobrecarga en el alcantarillado que provocan inundaciones en episodios de lluvias intensas que serán solventadas con este proyecto, presupuestado en 201.699,50 euros.

El plan contempla la instalación de una conducción de 241,99 metros de longitud con tubería de 500 mm de diámetro en polietileno de alta densidad (PEAD SN8), así como rejillas, imbornales y pozos de registro para mejorar la capacidad de recogida de aguas de lluvia. Además, renovarán el pavimento de todo el tramo afectado y repondrán los servicios urbanos alterados durante los trabajos.

Las obras durarán tres meses

Las obras, con un plazo de ejecución de tres meses, permitirán mejorar el drenaje urbano, aliviar la carga del alcantarillado y reducir el riesgo de inundaciones en las viviendas con sótano de la zona.

Hay que recordar que el equipo técnico del Ayuntamiento, encabezado por su alcaldesa, Susana Marqués, junto a concejales de diferentes áreas y técnicos, se reunieron hace unas semanas con los vecinos de las zonas aledañas al barranco Sigalero con el objetivo de presentarles el estudio realizado por el consistorio para buscar soluciones a la inundabilidad de la zona en caso de fuertes lluvias.

El documento, que tiene en cuenta las características geográficas del territorio, propone la construcción de un embalse de laminación con capacidad aproximada de 150.000 m³ y contempla dos ubicaciones. En cualquiera de los casos, la infraestructura permitiría regular el caudal del barranco y reducir el impacto del agua sobre la zona urbana. Además, en periodos secos funcionaría como parque integrado en el entorno, activándose como embalse únicamente en episodios de fuertes precipitaciones.

Acciones complementarias

La propuesta para el Barranco Sigalero se suma a otras intervenciones municipales ya ejecutadas y otras tantas previstas para mejorar el drenaje en distintos puntos de la ciudad. Entre las obras realizadas recientemente destaca la mejora del drenaje en la calle Violant de Casalduch (2023), con la instalación de una conducción de gran capacidad e imbornales para la mejora del drenaje de la zona.

Por otro lado, el Ayuntamiento ya aprobó en pleno el proyecto consistente en la ejecución de unas motas en el Cuadro de Santiago, que además incluyen estudios de inundabilidad en otras zonas críticas, mejora del drenaje y actuaciones hidráulicas específicas con el objetivo de mitigar los problemas de inundaciones que sufre esta zona, la cual recibe las aguas de los barrancos de la Ratlla y la Parreta mediante motas que contendrán las aguas en esta zona, catalogada como humedal protegido.