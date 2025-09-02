Burriana mantiene el pulso festivo con toros y ocio para toda la familia
La exhibición del toro ‘Desaprensivo’, de Domínguez Camacho, llena el recinto de la vila
En la jornada de este miércoles, el protagonismo será para Mocedades y la Fiesta de las Paellas
Burriana mantiene el pulso festivo en las celebraciones de la Misericòrdia con una jornada que combinado este martes la emoción de la tradición taurina con actividades que acercaron la fiesta a grandes y pequeños. La tarde ha arrancado con la exhibición del toro Desaprensivo, de la prestigiosa ganadería Domínguez Camacho y patrocinado por el Ayuntamiento, que ha salido desde el Pla despertando gran expectación entre los aficionados.
Después, la ganadería de Hermanos Bellés ha ofrecido una animada suelta de vaquillas que ha mantenido vivo el ambiente taurino en la vila.
Concierto de rock infantil
El apartado familiar del día ha tenido su momento destacado con el concierto de rock infantil del grupo Los Intensos. Sus cuatro jóvenes integrantes han sorprendido al público con versiones adaptadas de clásicos del género, en una propuesta que ha hecho las delicias de niños y mayores.
Este miércoles la actividad taurina descansa, pero el programa no para con la inauguración de la exposición de bolillos y pintura en la Caixa Rural, actividades taurinas infantiles en la calle Mayor y el Pla, el esperado concierto de Mocedades en la plaza José Iturbi y la tradicional Fiesta de las Paellas.
