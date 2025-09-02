Confiscan 523 artículos falsificados en varios comercios y tiendas de Orpesa

Orpesa encara la recta final del verano con nuevas actuaciones contra la venta de falsificaciones. La Policía Local, junto a la Guardia Civil, ha intervenido 523 artículos falsificados en varios comercios del municipio, especialmente gorras, zapatillas, chanclas y camisetas, y ha investigado a una persona por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Los cuerpos de seguridad destacan que este tipo de dispositivos buscan proteger a los consumidores, garantizar la seguridad de los productos y defender tanto los derechos de las marcas como del comercio legal. La operación se enmarca en el plan de control contra la venta y distribución de artículos falsificados que cada temporada estival se intensifica en el municipio.

Esta intervención se suma a los más de 21.000 artículos decomisados en los paseos marítimos durante el verano, dentro de la contundente lucha de Orpesa contra el top manta. Solo en un operativo realizado el 1 de agosto en el paseo de Morro de Gos se retiraron más de 12.000 productos falsificados tras controles de acceso a la localidad e identificaciones de vendedores callejeros.

En las últimas semanas también se habían decomisado cientos de bolsos y monederos de primeras marcas, lo que engrosa la cifra global de la campaña de esta temporada. Todo el material retirado se traslada posteriormente a un vertedero autorizado, donde se destruye y recicla con el correspondiente certificado.

El alcalde y concejal de Policía, Rafael Albert, ya subrayó en agosto que estas actuaciones son “la prueba del trabajo de la Policía Local que cada verano se enfrenta al problema de la venta ilegal en las playas”, agradeciendo al mismo tiempo la implicación de la Guardia Civil en los dispositivos conjuntos.

Las actuaciones policiales se desarrollan bajo la cobertura de la ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria, además de los artículos 270 y siguientes del Código Penal en los casos de falsificación de primeras marcas. El objetivo es combatir una actividad ilegal que perjudica al comercio, a los consumidores y a la economía local.