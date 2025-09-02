Un helicóptero de la Guardia Civil se une este martes para buscar a las cinco vacas en Alcalà

Cuando se cumplen 35 horas desde que diez vacas de la ganadería de Alberto Garrido (Torre d’En Doménec) se escaparan del camión en que se encontraban junto al corral del recinto taurino de Alcalà de Xivert, cinco de esos animales continúan sin ser encontraras en el término municipal de esta localidad. Esta pasada noche se hicieron batidas con visores térmicos para poder localizadas. Además, para este martes está previsto que un helicóptero de la Guardia Civil se incorpore para ver si así es posible encontrar a esas reses.

Por tal motivo, y por segundo día consecutivo, desde el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre se recomienda a los vecinos evitar desplazarse por el campo como mecida de prevención. Hay que recordar que este municipio del Baix Maestrat está en plena campaña de recogida de la almendra.

E pasado domingo, sobre las 22.00 horas, diez vacas se escaparon del camión en el que se encontraban, junto al corral del recinto taurino de una población que estaba a escasas dos horas de poner punto y final a sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista y Sagrado Corazón de Jesús. Ante el asombro de los vecinos de la localidad que estaban subidos en sus cadadales mientras se embolaba un toro, el ganado pasó junto a ellos y cruzó el pueblo, sin causar ningún incidente, para después perderse por el término municipal.

Una vaca fue recuperada antes de la media noche del domingo, otra sobre las 03.00 horas de la madrugada del lunes y tres más sobre las 12.00 horas de ayer. Pero quedan aún cinco más sin ser localizadas. La Guardia Civil, la Policía Local, pastores y vecinos montaron un dispositivo para ver si era posible entre todos dar con los animales perdidos y desorientados. Poco después se unieron dos drones y seguidamente motos del Seprona. A pesar del arduo trabajo de todos, este martes amanece y cinco de esos astados continúan perdidos por el término municipal de Alcalà de Xivert.