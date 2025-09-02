L’Alcora arranca con fuerza y tres cerriles la semana taurina del Cristo

La semana taurina de las fiestas del Cristo de l’Alcora ha arrancado este martes con fuerza y algunas novedades. Y es que la localidad ha vivido una jornada intensa en la que la tradición taurina y el homenaje a la mujer se han entrelazado para dar el pistoletazo de salida a uno de los momentos más esperados del calendario festivo alcorino.

El toro de Sorando, aportado por la Peña Salvasoria, ha respondido bien a la llamada de los 'rodaors'. / Javier Nomdedeu

Una de las principales novedades de este año ha sido el cambio de empresa encargada de la colocación de los cadafals. Una labor que, por primera vez, ha asumido la firma local Expojamar. Su gerente, Marcial Miguel, detalló a Mediterráneo que se han instalado 168 de estas estructuras a lo largo del recorrido habitual, conformado por las calles Ferrerets, Loreto, Constitución, Plaza España, parte de la Plaza del Patio y la calle El Vall. Esta cifra da muestra de la magnitud y preparación del recinto para los festejos taurinos que se extenderán hasta el sábado.

El Club Taurino de l’Alcora ha celebrado este martes el homenaje a la reina y damas. / Javier Nomdedeu

En cuanto a los toros, la tarde ha estado protagonizada por tres astados que han dejado buenas sensaciones en su prueba. El primero en exhibirse ha sido Fomentador, de la ganadería Sorando, presentado por la Peña Salvasoria. El segundo toro en salir al recinto de la vila ha sido Compañero, del hierro de Román Sorando, patrocinado por la Peña El Cossío. Y ha cerradio la tarde uno de los ejemplares del encierro financiado por el consistorio, Riofrío, de la ganadería de Carlos Núñez.

Homenaje festivo

Por la mañana, el Club Taurino de l’Alcora ha celebrado su ya tradicional homenaje a la reina y damas de las fiestas, en un emotivo acto en el que se ha reconocido también a Angelina Gonell como socia del año. El presidente del club, Eliseo Fabregat, ha dedicado unas palabras en defensa y reconocimiento del papel de la mujer en la fiesta.