Onda desmonta la plaza España antes de transformarla por tres millones de euros

El Ayuntamiento de Onda ha comenzado esta semana los trabajos de desmontaje en la plaza España como antesala de la gran remodelación que transformará este espacio en un entorno más verde, accesible y moderno.

Las tareas iniciales consisten en la retirada de terrazas, la fuente ornamental, que será reubicada y recuperará una nueva función en otro espacio del municipio, y otros elementos, con el fin de dejar la zona despejada y lista para que la empresa adjudicataria pueda arrancar las obras de inmediato.

La fuente ornamental será reubicada y recuperará una nueva función en otra zona. / Mediterráneo

La alcaldesa, Carmina Ballester, remarca que dan así «el primer paso visible para convertir en realidad una idea» en la que han trabajado junto a los vecinos, y que «situará a la plaza España de Onda como referente en innovación urbana y en calidad de vida».

El proyecto, adjudicado a Becsa con una inversión de 2,97 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, contempla una remodelación integral que dará solución a las filtraciones del aparcamiento subterráneo, renovará los pavimentos con criterios de accesibilidad y ampliará las zonas verdes mediante vegetación autóctona.

Además, instalarán estructuras bioclimáticas para generar sombra, un área de juegos infantiles modernos y seguros, nuevo mobiliario urbano y una fuente ornamental con la réplica del histórico tren La Panderola, símbolo de la memoria colectiva de Onda.

Mercado del jueves

Para garantizar la actividad habitual de la ciudad durante el proceso, el mercado de los jueves lo trasladarán al párking exterior del pabellón Víctor Cabedo a partir de este jueves, siguiendo las recomendaciones de la Policía Local y los técnicos municipales.

Con el objetivo de facilitar la movilidad, será necesario dejar libre el párking del pabellón los jueves de mercado desde las 5.00 hasta las 16.00 horas, de manera que los puestos puedan instalarse con normalidad y en condiciones de seguridad. Además, para compensar la ocupación del espacio habitual, han habilitado un aparcamiento alternativo gratuito en el recinto ferial, al que se podrá acceder fácilmente desde las calles Miquel Peris y Sanchis Guarner.

Actos durante la Fira

Asimismo, durante la Fira d’Onda, que será del 17 al 26 de octubre y cuyo cartel anunciador presentaron la semana pasada, la tradicional Tasca del Tord y las actividades previstas en la céntrica plaza las reubicarán a causa de las obras en un emplazamiento alternativo para su correcto desarrollo.