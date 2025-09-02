Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tírig estrenarà curs amb un col·legi totalment reformat amb una inversió de 563.433 euros

La intervenció, que s'ha executat dins el pla 'Edificant', ha tingut una durada d'un any i el veïnat podrà veure els resultats en la jornada de portes obertes del pròxim dissabte

El col·legi de Tírig ha estat objecte d'una reforma integral dins el pla 'Edificant'.

El col·legi de Tírig ha estat objecte d'una reforma integral dins el pla 'Edificant'. / Mediterráneo

Concha Marcos

Tírig

Els xiquets i les xiquetes del col·legi de Tírig estrenaran aquest curs escolar un centre completament reformat, modern i adaptat a les necessitats educatives del segle XXI. Les obres de la remodelació integral, emmarcades en el pla Edificant de la Generalitat Valenciana i amb una inversió de 563.433 euros, han arribat a temps per al nou curs escolar, després d’un any de treballs en els quals l’alumnat ha assistit a les classes en un aulari provisional.

Per compartir amb tota la població aquest esdeveniment, el col·legi obrirà les portes aquest dissabte, 6 de setembre, a les 19.00 hores, perquè tots els veïns i veïnes del poble puguen visitar les noves instal·lacions i conéixer de primera mà el resultat de les obres. “Convidem tota la gent del poble a vindre i veure el resultat d’una obra que és molt important per al municipi que ja és una realitat”, ha assenyalat l’alcalde de Tírig, Juanjo Carreres.

Imatge de l'edifici i part de la zona de pati.

Imatge de l'edifici i part de la zona de pati. / Mediterráneo

El primer edil ha destacat que la reforma del centre “era una necessitat per a la nostra comunitat educativa i per al futur dels xiquets i xiquetes de Tírig. Ara comptem amb un col·legi de qualitat, preparat per a garantir una educació pública en les millors condicions”.

Mobiliari i equipament tecnològic

El nou centre, integrat en el Col·legi Rural Agrupat (CRA) L’Ullastre, disposa de mobiliari completament nou, proporcionat per la Generalitat, així com equipament tecnològic actualitzat, com pissarres digitals. Els i les mestres ja han començat a col·locar tot el material a les seues aules perquè dilluns 8 l’alumnat puga començar el curs amb tot el necessari per a garantir l’aprenentatge.

“És un dia per a estar orgullosos com a poble. El nostre alumnat disposarà ara d’unes instal·lacions modernes, segures i còmodes. Després de tot el treball i l’esforç de la comunitat educativa, podem dir que Tírig té el col·legi que mereix”, ha conclòs Carreres.

