Vándalos se cargan los letreros de 'trencadís' de la rotonda de bienvenida a Nules

En la rotonda que desde Nules da acceso a la A-7 y la N-340, en la carretera de la Vilavella, todavía permanecen las pruebas de un nuevo acto vandálico, y que ha requerido de un especial esfuerzo por parte de los perpetradores.

Desde el domingo, una parte de los letreros de trencadís que conforman el nombre del municipio han aparecido tumbados por un asalto intencionado.

El otro letrero que presenta daños. / Mònica Mira

Así lo confirma el alcalde, David García, quien explica que «vamos a valorar cómo lo arreglamos», porque los daños ocasionados son evidentes, y al menos una de las letras no está en la rotonda.

Las piezas estaban fijadas al suelo con varillas metálicas y hormigón, por lo que se puso empeño en derribarlas.