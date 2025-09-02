Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vándalos se cargan los letreros de 'trencadís' de la rotonda de bienvenida a Nules

Los daños ocasionados son evidentes y al menos una de las letras no está en la glorieta

Uno de los letreros afectados en la rotonda de bienvenida a Nules.

Uno de los letreros afectados en la rotonda de bienvenida a Nules. / Mònica Mira

Mònica Mira

Nules

En la rotonda que desde Nules da acceso a la A-7 y la N-340, en la carretera de la Vilavella, todavía permanecen las pruebas de un nuevo acto vandálico, y que ha requerido de un especial esfuerzo por parte de los perpetradores.

Desde el domingo, una parte de los letreros de trencadís que conforman el nombre del municipio han aparecido tumbados por un asalto intencionado.

El otro letrero que presenta daños.

El otro letrero que presenta daños. / Mònica Mira

Así lo confirma el alcalde, David García, quien explica que «vamos a valorar cómo lo arreglamos», porque los daños ocasionados son evidentes, y al menos una de las letras no está en la rotonda.

Las piezas estaban fijadas al suelo con varillas metálicas y hormigón, por lo que se puso empeño en derribarlas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents