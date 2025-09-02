Vinaròs restaurarà les pintures d’arquitectura fingida de l’auditori
L’Ajuntament ha adjudicat per 47.000 euros els treballs per a què l’edifici recupere el seu aspecte original del segle XVIII en la façana
Vinaròs restaurarà les pintures d’arquitectura fingida que es conserven a la façana de l’auditori municipal, amb l’objectiu de que l’edifici recupere el seu aspecte original del segle XVIII. L’Ajuntament ha adjudicat els treballs per un import de 47.000 euros, finançats a través dels fons europeus Next Generation, que consistiran a retirar les múltiples capes de pintura i intervencions que s’han fet amb el pas del temps per tal de recuperar les policromies i pintures originals de la façana.
La regidora de Turisme, Mercedes García, indica que «els treballs inclouran la recuperació dels elements perduts de la portada, pilastres, pinacles i elements defensius». El projecte contempla intervencions contra les humitats, la brutícia superficial, l’acció biològica i antròpica i les erosions per a garantir la correcta preservació de les tasques de restauració.
Troballa i inventari
La troballa i la seua restauració, l’any 2019, de les arquitectures fingides de la façana de la capella de Santa Victòria, també del segle XVIII, va propiciar a Vinaròs l’inici d’un estudi de les façanes del barri antic per a localitzar més pintures així. Aleshores es van localitzar aquestes pintures a l’auditori municipal i en el seu moment es va realitzar un inventari, localització i datació de pintures al fresc en els exteriors del barri antic.
El descobriment és important perquè a banda de les arquitectures fingides de l’arxiprestal, la capella de santa Victòria i les de l’auditori, hi ha aproximadament unes 50 vivendes a Vinaròs amb aquesta mena de pintures. Unes pintures procedents dels pintors italians que van embellir el palau de l’Escorial, que van pintar a Vinaròs i altres ciutats del Mediterrani per a guanyar uns diners i poder tornar al seu país. La seua recuperació podria significar un gran incentiu cultural i turístic, ja que després de Toledo, Vinaròs seria la ciutat d’Espanya amb més pintures en exteriors.
