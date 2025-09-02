Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vinaròs restaurarà les pintures d’arquitectura fingida de l’auditori

L’Ajuntament ha adjudicat per 47.000 euros els treballs per a què l’edifici recupere el seu aspecte original del segle XVIII en la façana

Foto d’arxiu de quan es feien els sondatges sobre la façana, fa cinc anys

Foto d’arxiu de quan es feien els sondatges sobre la façana, fa cinc anys / Javier Flores

Javier Flores

Vinaròs

Vinaròs restaurarà les pintures d’arquitectura fingida que es conserven a la façana de l’auditori municipal, amb l’objectiu de que l’edifici recupere el seu aspecte original del segle XVIII. L’Ajuntament ha adjudicat els treballs per un import de 47.000 euros, finançats a través dels fons europeus Next Generation, que consistiran a retirar les múltiples capes de pintura i intervencions que s’han fet amb el pas del temps per tal de recuperar les policromies i pintures originals de la façana.

La regidora de Turisme, Mercedes García, indica que «els treballs inclouran la recuperació dels elements perduts de la portada, pilastres, pinacles i elements defensius». El projecte contempla intervencions contra les humitats, la brutícia superficial, l’acció biològica i antròpica i les erosions per a garantir la correcta preservació de les tasques de restauració.

Troballa i inventari

La troballa i la seua restauració, l’any 2019, de les arquitectures fingides de la façana de la capella de Santa Victòria, també del segle XVIII, va propiciar a Vinaròs l’inici d’un estudi de les façanes del barri antic per a localitzar més pintures així. Aleshores es van localitzar aquestes pintures a l’auditori municipal i en el seu moment es va realitzar un inventari, localització i datació de pintures al fresc en els exteriors del barri antic.

Noticias relacionadas y más

El descobriment és important perquè a banda de les arquitectures fingides de l’arxiprestal, la capella de santa Victòria i les de l’auditori, hi ha aproximadament unes 50 vivendes a Vinaròs amb aquesta mena de pintures. Unes pintures procedents dels pintors italians que van embellir el palau de l’Escorial, que van pintar a Vinaròs i altres ciutats del Mediterrani per a guanyar uns diners i poder tornar al seu país. La seua recuperació podria significar un gran incentiu cultural i turístic, ja que després de Toledo, Vinaròs seria la ciutat d’Espanya amb més pintures en exteriors.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents