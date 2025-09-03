Almassora lanza sus primeras jornadas antiokupación para policías y vecinos

El Ayuntamiento de Almassora organiza las I Jornadas Antiokupación, que tendrán lugar el miércoles 24 de septiembre en la Casa de la Cultura, con inscripción gratuita. La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, explica que el objetivo es "avanzar en todas las acciones de las que se disponen para hacer frente a este problema que tanto preocupa a los vecinos", aunque ha insistido en la necesidad de un cambio legal para poder disponer de herramientas efectivas para resolver esta problemática que afecta a la convivencia.

Por la mañana, de 9.00 a 14.00 horas, impartirán un curso de experto en intervención policial con okupas dirigido a agentes locales, mientras que, por la tarde, de 18.00 a 21.00 horas, hay prevista una mesa redonda y posterior debate con vecinos, donde intervendrán mandos policiales y mandos.

La concejala de Seguridad Ciudadana de Almassora, Silvana Rovira, ha presentado la iniciativa. / Mediterráneo

La convocatoria de estas jornadas se celebra justo cuando se cumple un año de la puesta en funcionamiento de la Unidad Viogen, Mediación e Información Antiokupación. Se trata de una herramienta de asesoramiento que se suma a las labores policiales, dentro de su límite competencial, que se realizan en esta materia.

Unidad de servicio

En concreto, esta unidad da servicio en la planta baja del ayuntamiento todos los jueves, de 13.00 a 14.00 horas, y está abierta a cualquier vecino de Almassora que tenga alguna duda, cuestión o preocupación relacionada con el asunto de la okupación.

«Necesitamos de manera urgente un cambio legislativo que permita el desalojo inmediato de aquellos que okupan de manera ilegal una vivienda», remarca Silvana Rovira, quien destaca que «la Policía Local trabaja de manera incansable por frenar todos aquellos intentos de okupación de los que se nos da aviso, por eso, es fundamental la colaboración ciudadana», añade la edila del ramo.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del siguiente enlace: https://pelcv.gva.es/inscripciones-backoffice/frontal/publico/L012009-00000000/convocatorias/detalle/50505627151/