Burriana se llena de sabor con la popular Fiesta de las Paellas
Las peñas y grupos de amigos disfrutan del plato estrella de la gastronomía valenciana en una jornada llena de buen ambiente
Burriana ha vivido este miércoles una de las jornadas con más sabor y participación de la Misericòrdia con la Fiesta de las Paellas. Cada peña o grupo de amigos ha preparado el arroz en su propio casal, en base al formato instaurado el año pasado.
Aunque la paella sigue siendo la protagonista, no han faltado guisos populares y otros platos más sencillos.
Aromas y música
Las calles se han llenado de cocineros y grupos de amigos, compartiendo y disfrutando, con aromas y música que animaban cada rincón. La cita es un clásico indiscutible de la programación y contribuye a mantener en alto los ánimos de las festejos patronales que, con este evento, alcanzan su ecuador y se preparan para la recta final.
Este jueves, a las 18.00 horas, se retoma la actividad taurina con la exhibición de dos astados, seguido de vaquillas, además del Festival de Magia en la plaza José Iturbi.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo
- Ya se han recuperado cinco de las diez vacas que se escaparon de un camión en Alcalà
- De Las Ventas a Segorbe: el espectacular toro de Ripollés que todos quieren fotografiar
- El Ayuntamiento de Vinaròs se queda sin secretario, interventor y tesorero en tan solo un año
- Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores
- Benicàssim resuelve el PAI del sector del Serradal, tras años de bloqueo
- Programación oficial de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana 2025: Todos los actos