Burriana se llena de sabor con la popular Fiesta de las Paellas

Las peñas y grupos de amigos disfrutan del plato estrella de la gastronomía valenciana en una jornada llena de buen ambiente

Búscate en la galería de fotos de la Fiesta de las Paellas de Burriana

Búscate en la galería de fotos de la Fiesta de las Paellas de Burriana / Kmy Ros

Isabel Calpe

Burriana

Burriana ha vivido este miércoles una de las jornadas con más sabor y participación de la Misericòrdia con la Fiesta de las Paellas. Cada peña o grupo de amigos ha preparado el arroz en su propio casal, en base al formato instaurado el año pasado.

Aunque la paella sigue siendo la protagonista, no han faltado guisos populares y otros platos más sencillos.

Aromas y música

Las calles se han llenado de cocineros y grupos de amigos, compartiendo y disfrutando, con aromas y música que animaban cada rincón. La cita es un clásico indiscutible de la programación y contribuye a mantener en alto los ánimos de las festejos patronales que, con este evento, alcanzan su ecuador y se preparan para la recta final.

Este jueves, a las 18.00 horas, se retoma la actividad taurina con la exhibición de dos astados, seguido de vaquillas, además del Festival de Magia en la plaza José Iturbi.

