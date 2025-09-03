Burriana se llena de sabor con la popular Fiesta de las Paellas

Burriana ha vivido este miércoles una de las jornadas con más sabor y participación de la Misericòrdia con la Fiesta de las Paellas. Cada peña o grupo de amigos ha preparado el arroz en su propio casal, en base al formato instaurado el año pasado.

Aunque la paella sigue siendo la protagonista, no han faltado guisos populares y otros platos más sencillos.

Mocedades emociona al público con un concierto multitudinario en las fiestas de Burriana / Kmy Ros

Aromas y música

Las calles se han llenado de cocineros y grupos de amigos, compartiendo y disfrutando, con aromas y música que animaban cada rincón. La cita es un clásico indiscutible de la programación y contribuye a mantener en alto los ánimos de las festejos patronales que, con este evento, alcanzan su ecuador y se preparan para la recta final.

Este jueves, a las 18.00 horas, se retoma la actividad taurina con la exhibición de dos astados, seguido de vaquillas, además del Festival de Magia en la plaza José Iturbi.