El caso de los burros muertos en el Desert de les Palmes ya tiene fecha de juicio

El caso de los burros muertos en lo que pretendía ser un proyecto de prevención de incendios en el Desert de les Palmes ya tiene fecha de juicio.

Cuando van a cumplirse cuatro años desde aquel mes de octubre en el que se supo por primera vez que 10 de los 50 animales que participaron en la iniciativa habían fallecido, el juzgado de la Penal número 3 de Castellón ha fijado vista oral para el 17 de marzo del 2026, casi cinco años después de conocerse las muertes.

Esta convocatoria es la consecuencia de la anulación de otra establecida previamente para una vista de conformidad, que debería haberse celebrado el 30 de septiembre, según había confirmado el TSJCV, pero se canceló porque los defensas de los dos únicos encausados, el exdirector del parque natural (Toni García) y el propietario de los animales (Juan Lebrián), se han negado a llegar un acuerdo que supondría reconocer una culpabilidad que rechazan.

Quieren defenderse en los tribunales después de un señalamiento político, mediático y social que, hasta la fecha, solo se ha cobrado una víctima política, la del director general de Medio Natural, que fue quien dio el visto bueno a la iniciativa, porque los dos investigados desde un punto de vista penal consideran que son las otras víctimas de un asunto que llenó titulares, que motivó la comparecencia de la consellera en les Corts y que, a día de hoy, todavía no ha formalizado las responsabilidades. Será un juez quien las dirima.

El ex director del parque natural del Desert de les Palmes y el propietario de los burros, serán los únicos juzgados por las muertes de los animales. / GABRIEL UTIEL / MANOLO NEBOT

El magistrado deberá decidir si, como se ha expuesto en numerosas ocasiones en estos cuatro años, las muertes de los animales se produjeron por un abandono negligente, o por un boicot como argumentaron en su defensa desde el principio los dos acusados.

Desde que en octubre del 2021 el caso se hiciera público, la información que se ha dado a conocer ha sido diversa, amplia y en algunos casos contradictoria, lo que en realidad no se ha definido es quién tuvo la culpa de que esos diez burros murieran. Solo se confirmó la causa de la muerte.

Veterinarios de la Conselleria realizaron un examen exhaustivo de los animales vivos y de los cadáveres que pudieron recuperarse. Desde el primer momento, el dueño de los burros, Juan Lebrián, apuntó a un posible sabotaje, lo que motivó que se realizaran unos análisis que descartaron la posibilidad de que fueran envenenados.

Sí que establecieron que estaban desnutridos y acusaban un estrés importante, que según defendieron en su momento tanto el pastor como el director del parque natural, se debió a ese presunto sabotaje. Los cadáveres de algunos animales aparecieron en el interior de barrancos, lo que hacía sospechar que les hubieran ahuyentado de algún modo para provocar una caída que, en condiciones normales, no se habría producido.

Lebrián aseguró en su momento que «iba todos los días a verlos y muchas veces me encontraba las cercas cortadas, incluso llegaron a robarme cuatro cencerros de los que llevaban». Señaló que algunos tenían mordeduras, que podrían ser de jabalís o perros.

Indicios de maltrato

La Conselleria descartó esa posibilidad, y se decantó por la negligencia, se dijo que no se informó a tiempo y por la vía adecuada de las muertes, y que no se supervisó el estado de los animales durante el tiempo que estuvieron en el parque natural. De todo ello responsabilizaron al director del parque natural, que fue relegado de sus funciones, lo que denunció con un contencioso administrativo en el que el juez le dio la razón el pasado mes de junio, obligando a la Generalitat a restituirle en su puesto, una sentencia que no será de aplicación, porque ya estaba jubilado. Quedará como una victoria moral.

Tanto a él como al ganadero les queda posiblemente la peor parte de su particular calvario. La fiscalía vio indicios de maltrato animal y pide para ambos 20 meses de prisión.