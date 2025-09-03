Cinco vacas escapadas siguen sueltas, pero localizadas, en el término de Alcalà

Han pasado 75 horas desde que diez vacas de la ganadería de Alberto Garrido (Torre d’En Doménec) se escaparon del camión en el que se encontraban, junto al recinto de Toros de Alcalà de Xivert, que el domingo por la noche ponía punto y final a sus fiestas patronales. Recuperados cinco astados entre la madrugada del lunes y al mediodía de ese lunes, desde entonces otras cinco reses siguen sueltas por el término municipal de Alcalà de Xivert.

A pesar de que desde este pasado martes están controladas y se sabe en qué zona están situadas, no se las ha podido recuperar. Están en la zona del Regalfarí. Pastores y Seprona son los que ahora están al frente de esta operación, de poner conducirlas a un lugar para que luego puedan ser subidas de nuevo al camión y regresarlas al corral.

Desde el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert se pide precaución a los vecinos que circulen por zonas rurales del término municipal de esta localidad dado que esas vacas pueden resultar peligrosas porque siguen desorientadas.

Cabe recordar que la Policía Local y la Guardia Civil también estuvieron colaborando con los pastores en la tarea de localizar a los astados, pero una vez se les tiene ubicados ahora entre Seprona y los propios pastores tienen que conseguir que las vacas puedan subir al camión.