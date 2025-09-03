Nuevo nacimiento masivo de tortugas en una playa de Castellón: el cuarto en lo que va de verano

Una tortuga marina ha desovado este miércoles en la playa del Carregador de Alcossebre. Se trata de un nuevo nido espontáneo de tortuga boba (Caretta caretta).

El hallazgo ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana que ha activado la Red de Varamientos de la Comunitat Valenciana y permitido la intervención del equipo de rescate de la Fundación Oceanogràfic y de los técnicos de la Universitat de València.

Durante la actuación, los especialistas han localizado el nido y contabilizado 14 neonatos. Ocho de ellos se han trasladado al Oceanogràfic de València (CACSA – GVA) para incorporarse al programa de Head Starting, que garantiza su crecimiento en condiciones seguras durante aproximadamente un año, antes de soltarlos al mar.

Foto de las tortugas recién nacidas. / Mediterráneo

El cuarto hallazgo en lo que va de verano

Este nido constituye el cuarto hallazgo de la temporada en la provincia de Castellón, tras los dos registrados en las playas de Nules y el localizado en Almassora. Además, se trata del segundo hallazgo de nidos en menos de 24 horas, después del de esta pasada noche en la playa de El Campello (Alicante).

Con estos dos episodios, la Comunitat Valenciana alcanza un total de 13 nidos en lo que va de verano, un récord que refuerza la tendencia al alza de la nidificación de la tortuga boba en el Mediterráneo occidental.

El hecho ha provocado mucha expectación entre los bañistas. / Mediterráneo

Muy importante no tocarlas

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ha comunicado la noticia a la Fundación Oceanogràfic, cuyos técnicos que se han desplazado hasta el lugar y especialistas en biología marina están actuando, según el protocolo. También se ha acotado el espacio en el que se han localizado varios ejemplares de crías de tortuga para garantizar su seguridad.

El Ayuntamiento asegura que, en el caso de encontrar una tortuga desovando o nido de tortugas, es muy importante llamar inmediatamente al 112 y no tocarlas ni molestarlas.