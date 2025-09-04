Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparecen medusas 'huevo frito' en la playa dels Terrers en Benicàssim

Suele tener entre 20 y 35 centímetros de diámetro

Un bañista ha sacado una medusa 'huevo frito' en la playa dels Terrers / Nuria Balaguer

Néstor Marín

Néstor Marín

Benicàssim

En la playa delsTerrers en Benicàssimhan aparecido algunas medusas. Son organismos cuya presencia en el medio es necesaria para mantener el equilibrio entre las especies. Pero, obviamente, las medusas no son bienvenidas por los bañistas que quieren darse un chapuzón en la playa. Todos los veranos aparecen en el litoral español, debido a múltiples factores.

Aguacuajada (Cotylorhiza tuberculata)

También se la conoce como medusa de huevo frito precisamente por su característica apariencia. Tiene forma y color de una sombrilla aplanada, marrón amarillento, con un poco de verde y una destacada protuberancia central de color anaranjado. Suele tener entre 20 y 35 centímetros de diámetro.

Habita tanto en aguas abiertas como en la costa, sobre todo en estas últimas. Es común en todo el Mediterráneo, durante el verano y el otoño. Es habitual verlas en nuestras costas y ya han aparecido en otros puntos del litoral castellonense como Nules.

Su peligrosidad es baja, porque tiene una limitada capacidad de producir urticaria, debido a la escasa longitud de sus tentáculos y la baja densidad de células urticantes. No va más allá de causar una leve irritación de la piel y picor.

