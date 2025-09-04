Aparecen medusas 'huevo frito' en la playa dels Terrers en Benicàssim
Suele tener entre 20 y 35 centímetros de diámetro
En la playa delsTerrers en Benicàssimhan aparecido algunas medusas. Son organismos cuya presencia en el medio es necesaria para mantener el equilibrio entre las especies. Pero, obviamente, las medusas no son bienvenidas por los bañistas que quieren darse un chapuzón en la playa. Todos los veranos aparecen en el litoral español, debido a múltiples factores.
Aguacuajada (Cotylorhiza tuberculata)
También se la conoce como ‘medusa de huevo frito’ precisamente por su característica apariencia. Tiene forma y color de una sombrilla aplanada, marrón amarillento, con un poco de verde y una destacada protuberancia central de color anaranjado. Suele tener entre 20 y 35 centímetros de diámetro.
Habita tanto en aguas abiertas como en la costa, sobre todo en estas últimas. Es común en todo el Mediterráneo, durante el verano y el otoño. Es habitual verlas en nuestras costas y ya han aparecido en otros puntos del litoral castellonense como Nules.
Su peligrosidad es baja, porque tiene una limitada capacidad de producir urticaria, debido a la escasa longitud de sus tentáculos y la baja densidad de células urticantes. No va más allá de causar una leve irritación de la piel y picor.
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo
- Ya se han recuperado cinco de las diez vacas que se escaparon de un camión en Alcalà
- De Las Ventas a Segorbe: el espectacular toro de Ripollés que todos quieren fotografiar
- El Ayuntamiento de Vinaròs se queda sin secretario, interventor y tesorero en tan solo un año
- Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores
- Benicàssim resuelve el PAI del sector del Serradal, tras años de bloqueo
- Programación oficial de las fiestas de la Misericòrdia de Burriana 2025: Todos los actos