Burriana encara la recta final de sus fiestas de la Misericòrdia 2025

Burriana vive este jueves una nueva jornada de las fiestas de la Misericòrdia marcada por la tradición taurina, la magia para los más pequeños y la celebración dedicada a la tercera edad. Un programa variado que llena de ambiente la ciudad y que anuncia la recta final de los festejos con un intenso fin de semana por delante.

El recinto de la vila ha vibrado con la exhibición de dos toros cerriles. / Isabel Calpe

El recinto de la Vila ha recuperado el ambiente taurino con la primera salida del toro Juanin, de la ganadería Montes de Oca, exhibido gracias a la peña El Tercio, que lo ha hecho salir desde la esquina de la calle Mayor. A continuación, la expectación se ha trasladado a la plaza Mayor con Hierbamate, astado de la ganadería Antonio Bañuelos, que ha llevado a la arena la peña Va de Bous, manteniendo la atención del numeroso público y los rodaors.

Espacio de ilusión

Mientras tanto, la plaza José Iturbi se ha transformado en un espacio de ilusión y fantasía con la celebración del III Festival de Magia, uno de los actos más esperados por los más pequeños. Los magos Perete, Iván y Pinchito hasn protagonizado una tarde repleta de sorpresas y asombro, con actuaciones que han logrado captar la atención de niños y familias, transportándolos a un mundo de trucos y sonrisas.

Los más pequeños han disfrutado de la magia y el humor en la plaza José Iturbi. / Isabel Calpe

La programación de la jornada se ha completado en la Llar Fallera, con el tradicional baile para la tercera edad amenizado con música en directo, además de bingo y pa i porta que ha puesto el broche de oro a la intensa jornada de los festejos.

La cita ha contado con la presencia de la concejala de Familia, Beatriz Conejero; las reinas falleras, Claudia Sabater y Valeria Cuadros, así como miembros de la corporación municipal.