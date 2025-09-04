Capturan a dos de las cinco vacas que seguían sueltas en Alcalà tras más de 80 horas de búsqueda

La fuga de diez vacas de la ganadería de Alberto Garrido (Torre d’En Doménec), ocurrida el pasado domingo por la noche junto al recinto de toros de Alcalà de Xivert, sigue dando que hablar. Tras cinco recuperadas en las primeras horas, todavía quedaban otras cinco reses localizadas en la zona del Regalfarí, en el término municipal, pero que no habían podido ser conducidas de nuevo al corral.

Después de más de 80 horas de tensión e incomodidad en la zona, el Seprona ha logrado este jueves reducir a dos de ellas utilizando dardos tranquilizantes. Una vez sedadas, los agentes, con ayuda de los pastores, las han cargado en camiones para trasladarlas a los corrales.

La decisión se ha tomado después de comprobar que por otros métodos resultaba imposible capturarlas, ya que los animales permanecían desorientados y podían resultar peligrosos. La operación continuará a lo largo del día con el mismo procedimiento para atrapar a las tres reses que todavía siguen sueltas.

Desde el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert se ha pedido en todo momento prudencia a los vecinos que transitan por las zonas rurales, recordando que las vacas, al estar fuera de su entorno, pueden reaccionar de manera imprevisible.

Agresión de los ganaderos

La fuga de las reses ha estado marcada también por un grave incidente. El periodista de À Punt Jordi Fuentes, vecino de Benicàssim, sufrió una agresión el martes mientras cubría junto a su cámara la búsqueda de las vacas. "Me dijeron que me iban a partir la cara y lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo, inconsciente, con la cabeza golpeada", relató tras el ataque, que pretendía silenciar su labor informativa.

El periodista Jordi Fuentes, junto a algunas de les heridas que sufrió tras la brutal agresión. / Mediterráneo

El hecho ha generado una profunda indignación en el ámbito periodístico y social, al entenderse como un intento de coartar el derecho a informar.