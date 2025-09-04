Las defensas del caso de los burros del Desert de les Palmes reiteran que hubo sabotaje y señalan a la Conselleria

Los argumentos que las defensas de los dos únicos acusados en el caso de los burros muertos en el Desert de les Palmes en el 2021 expondrán en el juicio fijado para el próximo 17 de marzo, se fundamentarán en que ese desenlace fue la consecuencia de un sabotaje del proyecto de prevención de incendios y en que la antigua Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural se desentendió de una iniciativa que aprobó, pero para la que no realizó ningún tipo de supervisión.

Vienen planteando la misma tesis desde el principio, conscientes de lo difícil que es probar que hubo una acción intencionada, pese a los incidicios que ya expusieron en sus primeras declaraciones ante un juez, en las preliminares del procedimiento: los animales fallecieron en muy poco tiempo; entre los primeros cuerpos hallados, uno estaba enrollado en el pastor eléctrico y otros dos dentro de barrancos, y a parte de los diez cadáveres, seis burros desaparecieron, sin que se haya vuelto a saber nada de ellos.

Tanto Pepe Herrero, abogado de Toni García, ex director del parque natural, como Maribel Escrig, en la defensa del ganadero Juan Lebrián, coinciden al exponer que el delito continuado de maltrato animal que se les imputa, no solo no se ajusta a lo sucedido, sino que contradice a la trayectoria personal y profesional de los imputados.

Herrero incide en que García, biólogo de formación, es conocido por su activismo conservacionista y medioambiental. Escrig subraya que Lebrián «lleva desde los 10 años trabajando con burros» y no solo nunca ha sido sospechoso de maltratar a su ganado, sino que «está fuera de toda lógica que dejara morir a unos animales que son su sustento principal».

La abogada de Juan Lebrián asegura que su cliente manifestó su intención de llevarse a los animales cuando empezaron a morir «y no le dejaron»

Herrero remarca que está documentado que se realizaron todas las gestiones administrativas necesarias y que este era un proyecto autorizado por la dirección general de Medio Natural y, por tanto, conocido y dependiente de la Conselleria, aunque nunca se realizó una supervisión por su parte. Los primeros veterinarios que enviaron, según expone la defensa del ganadero, fue cuando el escándalo de las muertes se hizo público.

Y Maribel Escrig va un paso más allá. Si bien Lebrián fue quien propuso el proyecto de prevención de incendios, necesitaba autorización. Nada podría haber hecho de otro modo. En cuanto Conselleria lo aprobó, «solo hacía lo que le decían que debía hacer», hasta el punto que cuando empezaron a aparecer burros muertos «dijo que se los quería llevar y no le dejaron».

A ambos se les acusa de no haber supervisado al ganado ni haberle asegurado alimentación suplementaria, lo que les ocasionaría la muerte. Una hipótesis que según las defensas se desmonta si se tiene en cuenta que el primer cadáver apareció el 6 de agosto del 2021, dos días después de la llegada de los burros al Desert. «Está demostrado que pueden vivir sin comer ni beber nada hasta cinco días», detalla, y ese no fue el caso, pues tenían comida y bebida suficiente, como se expuso en los informes previos al inicio del proyecto, «que Conselleria autorizó».

El abogado de Toni García incide, además, en que no era la primera vez que el ganado de Lebrián participaba en actividades similares, como realizar desbroces de parcelas. «No eran mascotas», en referencia a la necesidad de aportarles alimento por no ser capaces de comer por sí mismos, «sino animales bregados en esa tarea», y por tanto, autosuficientes.

¿Quién debía vigilarlos?

La clave del juicio, posiblemente, esté en determinar quién debía estar pendiente de los burros. La defensa de García señala que, como director del parque, no estaba entre sus funciones vigilarlos, aunque se preocupó por la evolución del proyecto y así lo puso en conocimiento de la Conselleria en septiembre, al notificar las muertes cuando corroboraron de que los fallecimientos no eran hechos aislados.

La abogada de Lebrián afirma que el ganadero acudía periódicamente a verlos y advirtió varias veces de que «algo pasaba que no era normal», no solo por los muertos, también porque los vivos «aparecían con heridas en las patas y la mayoría de las hembras embarazadas, abortaron», según argumentarán, por el estrés que les ocasionó el sabotaje del que fueron víctimas, porque en condiciones naturales, incluso si les hubiera faltado el alimento, una circunstancia tan generalizada no se habría producido, concluyen.