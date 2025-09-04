El Defensor del Pueblo no recurrirá la norma que afecta al ruido del Serrallo en Almassora

El Defensor del Pueblo no recurrirá al Tribunal Constitucional el artículo 3.3 del decreto ley 6/2025 del Consell, de medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental. Un recurso que solicitó el Ayuntamiento de Almassora al considerar que esta normativa autonómica puede vulnerar el derecho a la salud y el medio ambiente y perjudica a los vecinos que residen en la playa y están afectados por el ruido del polígono petroquímico del Serrallo.

En un escrito firmado por el máximo responsable de esta entidad, Ángel Gabilondo, como respuesta a la petición del consistorio, el Defensor del Pueblo no ve como procedente la interposición de un recurso porque «no puede considerarse que la modificación llevada a cabo por el artículo 3.3 del decreto-ley 6/2025, de 7 de mayo, vulnere el artículo 45 de la Constitución por resultar regresiva en términos ambientales».

La entidad tampoco aprecia que «la exención a los emisores acústicos del cumplimiento, en la zona de transición entre dos usos dominantes, siempre que concurran las circunstancias específicas previstas en el precepto legal, de los umbrales de recepción sonora exterior fijados en la ley, resulte carente de justificación objetiva ni suponga un patente retroceso en la protección del medio ambiente alcanzada tras décadas de intervención tuitiva, como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para apreciar una vulneración del artículo 45 por una norma con rango legal que minore las exigencias ambientales», recoge el documento en cuestión.

El Defensor del Pueblo también argumenta que «la zona de transición entre dos usos dominantes de los establecidos en la tabla 1 del anexo II de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica, que ha introducido el decreto-ley cuestionado, encuentra apoyo en la normativa estatal básica, según la cual la zonificación del territorio en áreas acústicas debe mantener la compatibilidad, a efectos de calidad acústica, entre las distintas áreas acústicas, y deben de adoptarse las acciones necesarias para lograr tal compatibilidad».

Y concluye que no ve «afección alguna al mandato dirigido a los poderes públicos y contenido en el precepto constitucional citado, relativo a garantizar y tutelar la salud pública, por lo que no cabe estimar el motivo alegado a este respecto».

Reacción de la alcaldesa

Tras rechazar el Defensor del Pueblo la petición formulada por la alcaldesa, María Tormo, siguiendo las directrices marcadas en la moción que fue aprobada en el último pleno, la primera edila acata la resolución del organismo, pero asegura que estarán pendientes del impacto que tendrá ese decreto autonómico. «Vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestros vecinos ante cualquier administración y, por supuesto, vamos a seguir vigilantes para que la normativa se aplique de manera justa», remarca, y destaca que continuará reclamando medidas compensatorias y efectivas para los vecinos que padecen las molestias por los ruidos del Serrallo.

En paralelo, el Ayuntamiento ya ha remitido a la Generalitat la moción aprobada en la que se reclama modificar el decreto ley en cuestión, al tiempo que ha elevado también al Consell Jurídic Consultiu una solicitud para que este órgano pueda aclarar las graves dudas que les suscita la aplicación de esta nueva normativa.