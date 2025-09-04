El primer camping inclusivo para personas con autismo de toda Europa está en Castellón

El primer camping inclusivo y amigable para personas con autismo, no solo de España sino también de toda Europa, está en la provincia de Castellón. Se trata del Ribamar, ubicado en Alcossebre, que ha recibido la certificación Autism Friendly, un reconocimiento pionero que acredita el firme compromiso con la inclusión social y el turismo accesible para personas con autismo y sus familias.

El diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez, ha participado en la entrega de la certificación Autism Friendly al camping Ribamar de Alcossebre. / Mediterráneo

Este logro no solo significa un reconocimiento a la labor que se ha ido desarrollando en este camping, sino que abre nuevas oportunidades de turismo inclusivo en este sector de alojamientos en la naturaleza. Y es que, hasta ahora, la accesibilidad cognitiva estaba más presente en establecimientos hoteleros y entornos urbanos, de manera que, con la certificación otorgada al Ribamar, las personas autistas y sus familias pueden disfrutar desde ya de la experiencia de un camping con total tranquilidad y seguridad.

Referente continental

El vicepresidente de la Diputación de Castellón y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, que ha participado este jueves en la entrega de la certificación Autism Frienly a este establecimiento, destaca que "con esta distinción, el camping Ribamar de Alcossebre no solo se convierte en referente nacional, sino también europeo, al situarse a la vanguardia del turismo accesible.

Durante el acto, Martínez ha mostrado el orgullo que supone para la provincia de Castellón que un camping de las comarcas del norte de la Comunitat sea reconocido con este sello. “Este logro no solo pone a nuestra tierra en el mapa del turismo inclusivo, sino que también demuestra que somos capaces de liderar proyectos que mejoran la vida de las personas y, en esta línea, tenemos que seguir trabajando el sector público con el privado, para enriquecer la oferta turística de la provincia y que todas las familias encuentren en Castellón un espacio para disfrutar y descansar”.