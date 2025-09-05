Burriana vibra con un Victorino Martín que hará doblete este fin de semana en Castellón

Burriana vivió este sábado una intensa jornada de fiestas con la suelta de Matinal, un toro de la ganadería de Victorino Martín patrocinado por la peña Jóvens del Bou. El astado generó expectación y dejó una buena impresión entre los aficionados, que siguieron con atención su recorrido por las calles.

El ejemplar mostró las cualidades propias del hierro, con presencia y un comportamiento que mantuvo el interés durante la exhibición.

Otra foto del astado de Victorino Martín. / Isabel Calpe

El propio ganadero, Victorino Martín, explicó a Mediterráneo que siempre han apoyado «la expresión popular más genuina del mundo taurino como es el bou al carrer, porque es una cantera de aficionados, toreros y también ganaderos».

Sobre el animal, destacó que «presenta el típico trapío antiguo de Victorino Martín, musculado, con una cornamenta muy especial y un peso de 550 kilos». La acogida del público corroboró esas palabras, con un seguimiento constante y un ambiente animado.

Presencia en la provincia

La presencia de la ganadería extremeña en la capital de la Plana Baixa enlaza con otro de los hitos de la temporada en la provincia. El astado Verdulito, de buenas hechuras e imponente presencia, será exhibido este sábado por la tarde como toro estrella de las fiestas de Vila-real, coincidiendo con el 650º aniversario de la tradición taurina en la ciudad. El ganador recordó que «con Vila-real tenemos una unión sentimental que viene de antiguo, y que un astado nuestro sea el escogido para esta ocasión es un orgullo».

La tarde continuó en Burriana con la suelta de Habilidoso, de la ganadería Guerrero y Carpintero, patrocinado por la peña Les Bourrianeres, que mantuvo el interés del público. Y, más allá de lo taurino, el ambiente festivo se extendió a los casales y a la feria infantil instalada en La Mercé, donde los niños disfrutaron de juegos tradicionales y actividades lúdicas.

