L’Alcora recupera el bus de las 7.00 horas a Castelló tras la presión municipal

Tras meses de presión municipal, l’Alcora recuperará este curso el reivindicado bus de las 7.00 horas que va a Castelló, como estaba contemplado en el contrato anterior. Un servicio que el Ayuntamiento consideraba necesario para que los estudiantes que se dirigen a la capital de la Plana puedan llegar puntuales a sus clases de primera hora de la mañana.

Así, el autobús de las 7.15 horas de la mañana saldrá de l’Alcora a las 7.00 horas. Tras las reiteradas peticiones del consistorio, la empresa concesionaria del servicio de transporte ya ha comunicado que esta línea se adelanta.

El alcalde, Samuel Falomir, se congratula de la reactivación de este autocar cara al inicio de curso. «Damos respuesta a la demanda de los estudiantes de l’Alcora que podrán llegar a tiempo a sus clases en los centros educativos de Castelló», esgrime el primer edil.

Como ya publicó Mediterráneo, el grupo socialista presentó una moción en el último pleno hace una semana para exigir a la Generalitat valenciana el regreso del autobús de las 7.00 de la mañana antes de la vuelta al cole.

Reunión con el conseller

El Ayuntamiento llevaba desde el mes de febrero tratando de recuperar esta prestación, como le trasladó en persona el alcalde al conseller de Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en la reunión que mantuvieron entonces, a la que siguieron varios escritos para desbloquear la situación. Falomir reivindica que la vuelta de este servicio es muy importante especialmente para los estudiantes que van a la Universitat Jaume I (UJI), que veían como ese cuarto de hora de diferencia en la salida del bus les suponía llegar tarde al comienzo de las clases.

«Garantizar unos horarios de transporte público adecuados es una responsabilidad de las administraciones públicas para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. En el caso de l’Alcora, el autobús que, con el anterior contrato salía a las 7.00 h con destino a Castelló, permitía que el alumnado y otros usuarios pudieran llegar puntualmente a sus obligaciones educativas, laborales o médicas», recuerda Falomir.

Con la entrada en vigor del nuevo contrato, ha habido un aumento de expediciones que en general es «positivo para mejorar la conexión de l’Alcora con Castelló». Sin embargo, el horario del autobús de las 7.00 se cambió a las 7.15. «Este cambio, aparentemente menor, generaba dificultades importantes, sobre todo para el estudiantado que tiene que estar en sus clases de primera hora a Castelló y que, con el horario actual, llega con retraso», afirma el alcalde.