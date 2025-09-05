Muere José Luis Vilar, un alcorino afincado en Madrid que siempre llevó la 'terreta' en su corazón
Siempre intentaba asistir a los eventos populares y tradicionales de su querida l'Alcora
José Manuel Puchol
Esta semana ha fallecido en Madrid el insigne alcorino José Luis Vilar Ten. Ingeniero Superior de Telecomunicaciones y Diplomado en Gestión Empresarial, inició su vida profesional en la Standard Eléctrica, que con el tiempo quedó fusionada a Alcatel, desempeñando allí altos cargos en la Dirección de Organización y Dirección Corporativa.
Hombre cordial, respetuoso y de comportamiento llano. Llevaba la “terreta” en el corazón manteniendo su casa de la localidad en perfectas condiciones. Conocidas son sus múltiples venidas desde la capital de España a su pueblo, para celebrar junto a los suyos, todos los eventos tradicionales como la Semana Santa y la fiesta del Rollo, así como las fiestas mayores en honor del Santísimo Cristo.
Familia de 'els Escolans'
Perteneciente a una de las más arraigadas y populares familias alcorinas “els Escolans”, José Luís era el tercero de los cuatro hermanos Vilar Ten. Manuel era el mayor, conocido administrativo de Azulejos Sanchis; Joaquín fue el segundo, industrial de la cerámica, que en política llegó a Tte. de Alcalde y regidor de fiestas y deportes (Ximo l´Escolà); el tercero José Luis; y el cuarto nuestro amigo y también apreciado alcorino y gran empresario Rafael, aún entre nosotros y por muchos años sea.
José Luis Vilar colaboró con selectos artículos y en numerosas ocasiones en el estimado y valorado Libro de Fiestas del Cristo que se edita cada año, así mismo ocupó el estrado de Mantenedor de Fiestas del Cristo en el año 2014, en el reinado de Arantxa Oliver y su Corte de Honor.
