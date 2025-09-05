Pedruscos enormes como mobiliario urbano en un paseo marítimo de Castellón

Los nueve enormes bloques de piedra caliza que fueron utilizados en Vinaròs para anclar y aguantar el peso del gran toldo que se instala provisionalmente en el paseo marítimo durante el verano se quedarán finalmente como nuevo mobiliario urbano de la fachada urbana marítima de la ciudad y no serán retirados.

Ya han quitado el toldo tras concluir la temporada estival, pero el equipo de gobierno vinarocense (PP, PVI y Vox) ha decidido dejar estos bloques en su sitio, y no van a moverse. El vicealcalde, Juan Amat, explica que «tanto estas rocas como la instalación se van a quedar en el paseo marítimo».

Otra foto de los grandes bloques de piedra repartidos por el paseo marítimo de Vinaròs. / Javier Flores

«Por ello, se dio a estas rocas un tratamiento de mobiliario urbano, a efectos de poder mantenerlas todo el año, con una propuesta que casara con la estética del paseo», añade.

El proyecto, según dijo, fue firmado por el arquitecto artífice del proyecto de remodelación del paseo marítimo, Vicente Guallart.

Problemas de otros años

El Ayuntamiento tuvo problemas hace dos años cuando instaló el toldo apuntalado en las farolas del paseo. Después de un breve temporal, una farola se rompió y la estructura se desplomó. Por suerte, no hubo que lamentar daños personales. Por ello, este año se optó por realizar un proyecto que garantizara la seguridad de la instalación en su conjunto.

Así, instalaron estos nueve grandes pedruscos repartidos a lado y lado y anclados en el suelo del paseo marítimo con tornillos y sobre ellos, se dispusieron los anclajes para el entoldado. Ahora, ya forman parte del paisaje del paseo.