Problemas geotécnicos obligarán a parar las obras de la N-232 en Morella

Las obras de mejora en la carretera N-232 entre la masía de la Torreta y Morella sur, encuadradas en una intervención de 4,85 kilómetros, con más de 6,85 de caminos de servicio y financiadas por por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con una inversión de 20,7 millones, apuntan a paralizarse en las próximas semanas por problemas geotécnicos detectados en los taludes.

Fuentes ministeriales admiten que esta problemática afecta a una parte importante del trazado, aunque aseguran que «los trabajos seguirán en los tramos no afectados». No obstante, voces cercanas a la obra dejan claro que «en el momento que se finalicen las labores que se están haciendo ahora, las máquinas pararán». «Las unidades afectadas comprometen gran parte del proyecto y eso obliga a una modificación del proyecto que lleva asociada la consiguiente modificación presupuestaria», advierten estas mismas fuentes, lo que augura la posibilidad de una paralización que podría prolongarse durante varios meses.

Los trabajos tendrán que detenerse por problemas de carácter técnico. / Javier Ortí

Las ambiciosas obras en este último tramo de la N-232 afrontan así un revés inesperado. La incertidumbre sobre los plazos genera preocupación tanto en el territorio como entre los usuarios habituales de esta vía estratégica. El actual parón llega justo tres años después de la inauguración del tramo anterior, entre el Puerto de Querol y la Masía de la Torreta, una obra emblemática por su impacto en la conectividad, que fue inaugurada en el verano de 2022. Esta infraestructura redujo el trazado de la antigua carretera en siete kilómetros, acortando el tiempo de viaje en más de 10 minutos, eliminando numerosas curvas peligrosas y dotando a la vía de un diseño moderno y seguro mediante un viaducto singular sobre el Barranco de la Bota, túnel y falsos túneles.

Inversiones millonarias

En conjunto, la inversión ascendió a más de 42 millones y supuso un hito en la vertebración territorial entre la Comunitat y Aragón. Para los habitantes de Morella y la comarca de Els Ports, esta apertura fue una reivindicación histórica cristalizada. Tanto autoridades autonómicas como estatales destacaron su impacto positivo en términos de seguridad, turismo, accesibilidad y desarrollo.

La paralización técnica e inesperada del tramo Masía de la Torreta-Morella Sur implicará no solo retrasos logísticos, sino también un impacto económico, social y estratégico que contrasta con la inversión ya realizada en el intervalo precedente. La finalización de este último segmento es fundamental para garantizar la plena eficiencia de la N-232, reforzando su papel como eje de movilidad entre el Mediterráneo y el interior.