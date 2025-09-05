El toro que será el 'bou del poble' en las fiestas del Roser de Almassora

Almassora ha dado a conocer este viernes cuál será el bou del poble de las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser, que tendrán lugar del 3 al 12 de octubre.

Financiado por el Ayuntamiento, se trata de un toro cerril de la reconocida ganadería Gerardo Ortega, que se exhibirá el sábado 11 de octubre y será embolado por la noche. “Hemos apostado por una ganadería de prestigio, a la altura de la afición almassorina”, ha señalado el concejal de Fiestas, Arturo Soler.

Los ejemplares de este hierro, que ya protagonizó el encierro de cerriles en las pasadas fiestas patronales de Santa Quitèria, pastan en las fincas Los Llanos y Vallebarco, ubicadas en el término municipal de Santa Olalla del Cala (Huelva). Gerardo Ortega ha dotado a su divisa de unas hechuras, una identidad y un comportamiento que se reconocen al instante en unos animales por cuyas venas fluye la mejor sangre Domecq.

El encierro, con seis toros de Zalduendo

Cabe recordar que los toros de la ganadería extremeña Zalduendo protagonizarán el próximo encierro cerril de las fiestas de la Mare de Déu del Roser, patrocinado por 16 peñas de la Associació de Penyes Taurines d'Almassora (APTA), que tendrá lugar el sábado 4 de octubre.

En los próximos días se dará a conocer el cartel de bous al carrer de las próximas fiestas patronales, que están patrocinados por numerosas peñas, collas y entidades locales.