Almassora coloca tres cajas trampa para hacer frente a la sobrepoblación de jabalíes

El Ayuntamiento de Almassora ha colocado tres cajas trampa a lo largo de todo su término municipal para hacer frente a la sobrepoblación de jabalíes que provoca molestias entre los vecinos, ocasionando pérdidas en el campo, además de ser un peligro para los conductores.

Según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Marín, se han dispuesto estas jaulas, que cuentan con la pertinente autorización de la Conselleria de Medio Ambiente, en la zona de Santa Quitèria, en la desembocadura del Millars y en la zona agrícola, entre la playa y el casco urbano. Almassora está incluida en el listado de poblaciones que sufren sobreabundancia de jabalí.

Cabe recordar que el jabalí es una especie cinegética que solía vivir en zonas montañosas, pero que, en los últimos años, se ha reproducido de manera exponencial llegando a la zona costera.

De este modo, el Ayuntamiento ha contratado el servicio de suministro e instalación de las tres jaulas, seguimiento de las capturas y retirada y eliminación de los ejemplares capturados, a una empresa externa, que cuenta con medios y personal especializado y habilitado por la Generalitat Valenciana. Este servicio cumple las condiciones establecidas por la autorización de la Conselleria y está supervisado por el cuerpo de agentes ambientales de la Generalitat.