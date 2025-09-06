Benicàssim estrenará este curso un renovado colegio con 1,3 millones de inversión
El CEIP Santa Àgueda reabre el lunes modernizado tras las obras del Consell n El Ayuntamiento invierte otros 65.000 € en mantenimiento
El CEIP Santa Àgueda de Benicàssim inicia el lunes el nuevo curso con un centro renovado y moderno, tras una inversión de 1,3 millones de euros financiada por la Generalitat valenciana a través del plan Edificant. La intervención ha permitido realizar un total de 11 mejoras que incluyen la renovación de techos, fachadas y aulario infantil, además de la creación de un patio escolar innovador concebido como un ecosistema vivo de juego, aprendizaje y convivencia.
La alcaldesa, Susana Marqués, hace hincapié en que el Ayuntamiento trabaja por «la mejora y modernización de las instalaciones educativas de Benicàssim para el buen desarrollo formativo de los alumnos, así como para garantizar su seguridad en un entorno cuidado, amable y moderno».
Inversión municipal
Junto a estas actuaciones, el Ayuntamiento ha destinado cerca de 65.000 euros a labores de mantenimiento en los CEIP Santa Àgueda y Palmerar durante el verano.
El concejal de Mantenimiento de Edificios, Manolo Gual, detalla que en los últimos meses han reparado vallados y puertas de emergencia, sustituido vidrios, instalado canaletas de evacuación de aguas, renovado suelos, pintado aulas y adecuado la vivienda del conserje en el CEIP Santa Àgueda.
Por su parte, la concejala de Educación, Rosa María Gil, subraya que «el centro necesitaba solventar ciertas problemáticas y cubrir nuevas necesidades, por lo que estas obras eran necesarias».
La intervención también ha contemplado la reparación de la cubierta del comedor y cocina, así como del edificio del aulario y de la claraboya, para acabar con las filtraciones de agua que sufría el colegio en episodios de lluvias.
Mejores instalaciones
Con este nuevo curso, Benicàssim refuerza la apuesta por unas instalaciones educativas modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales, en la línea de otras actuaciones como la reforma del CEIP Palmerar en 2022, que contó con una inversión de casi 600.000 euros para sustituir la cubierta del centro. Además, han mejorado el suelo de parques públicos.
