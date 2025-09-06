Consiguen capturar a las dos últimas vacas escapadas del camión en Alcalà

Las diez vacas que se escaparon del camión en el que estaban encerradas el pasado domingo en Alcalà de Xivert, ya están todas en las instalaciones de la ganadería de Alberto Garrido, en Torre d’En Doménec. En la madrugada de este sábado fueron capturadas las dos últimas y así se pone punto final a un largo episodio de más de 100 horas para dar captura a estas reses, cinco de las cuáles tuvieron que ser sedadas para poder ser subidas al camión y conducidas al corral de procedente.

No fue tarea fácil y al final se tuvo que recurrir a sedar a los animales que durante estos días han estado a la defensiva, perdidos en el término municipal de Alcalà de Xivert, aunque siempre controlados por la Guardia Civil, la Policía local, los pastores y miembros del Seprona que han sido los que han estado trabajando los últimos días para cerrar la captura de las reses.

Durante estos cinco días el Ayuntamiento de Alcalá avisó a la ciudadanía del peligro que suponía un riesgo salir al campo para trabajar, por el riesgo de encontrarse con las vacas bravas escapadas. El consistorio puso anuncios en la entrada a los caminos como medida preventiva.

Cabe recordar que todo comenzó el pasado domingo, 31 de agosto, sobre las 22.15 horas cuando por un motivo que se investigará, la puerta del camión donde estaban los 10 animales junto al corral del recinto taurino se abrió y los astados empezaron a huir por fuera del recinto taurino dirección al pueblo y tras cruzar varias calles se perdieron por el término municipal. Luego empezó la labor de búsqueda entre pastores, voluntarios, Guardia Civil, Policía local y miembros del Seprona, hasta que 120 horas después consiguieron recuperar a todas las reses de Alberto Garrido (Torre d’En Doménec). La cinco últimas tuvieron que ser sedadas para facilitar su captura.