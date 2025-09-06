Un incidente que lo cambió todo a nivel educativo en la Vall d'Uixó hace 10 años

Hace exactamente diez años por estas fechas, el inicio del curso 2015-2016 para el alumnado del colegio público Eleuterio Pérez de la Vall d’Uixó fue de lo más abrupto.

A pocos días de que el centro abriera sus puertas, se produjo la caída de parte del sobretecho de la cocina, lo que no solo alteró los planes de esta escuela, sino que marcó un punto de inflexión desde el punto de vista del mantenimiento de las infraestructuras educativas públicas de la ciudad.

Acababa de llegar al Ayuntamiento el tripartito liderado por Tania Baños del PSPV-PSOE, Esquerra Unida y Compromís en su primer mandato (actualmente están en su tercera legislatura). Apenas llevaban unos meses en el gobierno local y en su primera apertura de curso se desayunaron con este incidente. La respuesta, aparte de las medidas que se tomaron para reparar los desperfectos ocasionados para facilitar la apertura del colegio, fue elaborar una auditoría detallada del estado de los centros escolares públicos, para identificar sus carencias.

Aquel estudio lo realizaron los técnicos municipales en base a unos informes estándar de la Conselleria de Infraestructuras. Y el resultado fue demoledor: la práctica totalidad de los colegios tenían deficiencias importantes y requerían de reformas de calado: desde demolición de parte o totalidad de los edificios para su reconstrucción, la reforma total de los baños, o intervenciones en materia de accesibilidad y seguridad.

El arreglo del Eleuterio Pérez se hizo con carácter de urgencia, pero el resto de acciones requerían de inversiones millonarias y en 2017 se presentó una oportunidad sin precedentes: el plan Edificant.

Ocho de diez

La Vall d’Uixó tiene doce centros públicos de enseñanza Infantil y Primaria. El Ayuntamiento, a lo largo de estos años, ha logrado incluir ocho en el Edificant, de los que cuatro proyectos de reforma ya se han ejecutado. Uno de los primeros fue precisamente el del CEIP Eleuterio Pérez, al que le siguieron los de la Colonia Segarra, la Moleta y el Recaredo Centelles.

En la actualidad está en ejecución la obra de mayor envergadura: la reconstrucción del Rosario Pérez, y ya contratada, a la espera de iniciarse las obras y que acaben de instalar los barracones, el CEIP Sant Vicent. Pendientes de trámites administrativos están la Asunción y el Lleonard Mingarro.