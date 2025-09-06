L’Alcora despide la semana taurina con cuatro cerriles de peñas y asociaciones

L’Alcora ha vivido este sábado la jornada más taurina de las fiestas del Cristo, con una traca final que juntó a cuatro cerriles aportados por distintas peñas y asociaciones. La cita ha arrancado en la plaza España con el toro de la peña La Comedia, el colectivo taurino más numeroso de la capital de l’Alcalatén con 106 componentes, que ha presentado un astado de Sergio Centelles, de Catí, de nombre Ambicioso. El ejemplar, número 23 y guarismo 1, se embola también por la noche.

El segundo turno ha sido para la peña Vint de Copes, que ha elegido un ejemplar de la ganadería Reta de Casta Navarra, de nombre Confitero, número 102 y guarismo 0, que ha salido desde el cajón y se embola en la plaza España. A continuación, la peña Kannabis & Sekia ha ofrecido uno de los toros más destacados de la jornada, Oriente, número 18 y guarismo 9, del hierro de Aldeanueva, que se ha probado y se embola en la placeta Matraca.

Las peñas posando durante la jornada taurina en la plaza. / Javier Nomdedeu

Ha cerrado el ciclo la peña Rincón Taurino, con un morlaco de Hermanos Domínguez Camacho, Aromoso, número 7 y guarismo 1, procedente de Marqués de Domecq, que también está previsto que se embole.

Premios

Además, la asociación cultural taurina El Trapío prepara ya una nueva edición de sus premios, que reconocen al toro mejor presentado de las fiestas y otros aspectos destacados de los festejos, como las emboladas o las mejores imágenes taurinas.

La concejala de Fiestas, Vanessa Periz, ha subrayado que es «admirable el esfuerzo que realizan las peñas taurinas con los astados cerriles que aportan y más desde que se han disparado los precios de los toros. Las Fiestas del Cristo son, sobre todo, el reflejo de un pueblo que se implica».

La edila ha agradecido el trabajo de las comisiones y peñas, «auténtico motor de las celebraciones», asociaciones y equipo de gobierno.