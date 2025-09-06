Onda convierte La Campaneta en un gran escaparate de la cerámica artesanal

La Factoría Cultural La Campaneta se ha llenado de color y creatividad con la celebración de la Mostra d’Artesania Ceràmica, que ha reunido a vecinos y visitantes en torno a la tradición cerámica ondense. La jornada ha ofrecido talleres participativos, demostraciones en directo, visitas guiadas por el patrimonio cerámico del centro histórico y un animado cierre con música y degustación de horchata y fartons.

La concejala de Turismo, María Baila, ha señalado: “Esta jornada demuestra que la cerámica de Onda es historia, pero también es presente y futuro para nuestra ciudad”. “Queremos que vecinos y visitantes la disfruten, la conozcan y la valoren como motor cultural y turístico que genera oportunidades”, ha añadido.

La jornada ha arrancado con la bienvenida oficial a los artesanos participantes y ha ofrecido una programación variada y participativa. Durante la mañana, la ceramista Irene Molina ha guiado un taller de modelado, Francisco García ha mostrado la elaboración de un panel cerámico y Ximo Safont ha dirigido una actividad familiar en la que los más pequeños han podido crear su propio socarrat.

Por la tarde, la ceramista Joana Segura ha enseñado a decorar tazas con engobes de colores en un ambiente distendido. El broche final lo ha puesto un acto de clausura, con música en directo y degustación gratuita de horchata y fartons.

Patrimonio vivo

Además de las actividades en La Campaneta, los asistentes han participado en una visita guiada por los sotabalcons y capillas devocionales del centro histórico, piezas únicas que reflejan la unión entre cerámica, tradición y vida cotidiana en Onda.

La Mostra d’Artesania Ceràmica se ha enmarcado en el programa CeramiTur, impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo y financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una apuesta que busca dinamizar el turismo vinculado a oficios tradicionales y proyectar la economía creativa en territorios con arraigo artesano.