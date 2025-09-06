Vía libre en l’Alcora para construir el párking que facilitará aparcar en el centro

Vía libre en l’Alcora para construir el futuro párking que facilitará aparcar los coches en el centro. La Generalitat acaba de conceder al Ayuntamiento el informe ambiental y territorial estratégico favorable de la modificación puntual número 62 del Plan General de Ordenación Urbana, que aprueba la calificación como suelo dotacional para que dos parcelas de la calle Monlleó se puedan convertir en un aparcamiento en altura.

Se trata del primer paso para hacer realidad el necesario párking en el centro de la capital de l’Alcalatén. La luz verde del Consell permitirá expropiar los terrenos necesarios para su puesta en marcha en dos parcelas situadas entre las calles Reverendo Mosén Tomás Calduch y Monlleó, concretamente al lado de las nuevas dependencias municipales, cerca de la plaza Sant Roc (donde se encuentran bancos, tiendas y bares) y de la plaza del Ayuntamiento.

Como reivindica el alcalde, Samuel Falomir, se trata de «un proyecto estratégico destinado a mejorar la movilidad y solucionar los problemas de aparcamiento en el centro urbano». Por su parte, el concejal de Urbanismo, Robert Tena, explica que esta iniciativa responde a una demanda de la ciudadanía, que ha señalado repetidamente la falta de aparcamientos como uno de los problemas actuales de la villa ceramista.

«Este nuevo párking traerá múltiples beneficios a nuestro pueblo. No solo contribuirá a solventar este problema, también aliviará la congestión de vehículos y permitirá hacer un uso más eficiente del espacio urbano, dotando de más utilidad a la plaza Sant Roc», argumenta el concejal.

Subvenciones

Para su ejecución, el Ayuntamiento espera contar con ayudas de otras administraciones. En este sentido, Tena explica que están estudiando «diferentes líneas de subvenciones». El proyecto contempla la construcción de un espacio con capacidad para más de 50 vehículos, incluyendo plazas reservadas para personas con movilidad reducida y para motos.

Falomir recalca la importancia de esta iniciativa como parte de un plan más amplio de revitalización urbana, recordando la prioridad del equipo de gobierno de «hacer de l’Alcora un lugar más accesible y cómodo para todos y todas».

Esta modificación de suelo residencial a dotacional posibilitará al Ayuntamiento seguir los pasos de expropiación y licitación de obras con un objetivo e interés comunitario para l’Alcora.