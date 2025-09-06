Un pueblo de Castellón acude a los tribunales para salvar su primer día de toros

Un pueblo de Castellón de menos de 100 habitantes recurre a la justicia para intentar salvar el primer día de actos taurinos de sus fiestas. El motivo es el que ha pasado otras veces en otros municipios, como es que la Dirección General de Emergencias e Interior, adscrita a la Generalitat, ha detectado un error en la documentación que envió el consistorio para obtener el pertinente permiso y no ha autorizado la organización de las exhibiciones.

Se trata de Villamalur, que para intentar que la jornada taurina siga adelante, el Ayuntamiento ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat para solicitar una medida cautelarísima que permita la celebración de los toros.

La decisión municipal se apoya, principalmente, en que el expediente de fiestas quedó iniciado el 14 de agosto, fecha en la que la comisión de fiestas remitió por correo electrónico al Ayuntamiento la documentación necesaria. La alcaldía ha certificado expresamente esa fecha como inicio del expediente y registro de entrada a todos los efectos.

El consistorio sostiene que la valoración de esa suficiencia y comienzo corresponde al propio consistorio (titular del registro municipal) y no a la Administración autonómica.

La alcaldesa, Rosa María Gómez, considera que la Generalitat debe tener en cuenta que municipios como Villamalur «carecen de medios suficientes, tanto humanos como administrativos, para poder cumplir con la ingente burocracia que se les exige». «El error que se le achaca el Ayuntamiento desde la conselleria es absolutamente subsanable, ya que no produce daños a terceros y, de mantenerse el criterio de la Dirección General, quien saldría perjudicado sería el municipio que en sus fiestas es el único momento en que se atrae y dinamiza», añade, por lo que urge garantizar la celebración del primer día de festejos.